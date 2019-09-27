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Korkutan deprem açıklaması: İstanbul'da iki tane daha olacak!

İstanbul'da dün yaşanan 5.8'lik deprem büyük panik meydana getirirken gözler de deprem uzmanlarına çevrildi. Jeofizik Yüksek Mühendisi Ahmet Ercan, İstanbul'da iki deprem daha beklediğini belirterek, "Biri Avcılar-Küçükçekmece deniz içinde, diğeri Tekirdağ üzerinde deniz içinde" dedi.

27 Eylül 2019 Cuma 09:56
Korkutan deprem açıklaması: İstanbul'da iki tane daha olacak!

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Ben bu depremin arkasından 6,4 beklemiyorum. Benim beklediğim iki deprem var. Biri Avcılar-Küçükçekmece deniz içinde, Tekirdağ üzerinde deniz içinde. Dün olanlar bunların odağında olmuştur. Yanal ve düşey atımlar olacağını söyledi. Yanal atımların büyük olması nedeniyle yıkım büyük olmayacak. Düşey atım olsaydı Marmara Depremi gibi beklenen yıkım daha fazla olacaktı" dedi.

"Marmara Bölgesi'nde depremin yıkım eşik değeri 6,4 büyüklüğü. Bu depremler nitelikli yapıları göçertmez. Surlar gibi yapı dengesi olmayan yerlerde yıkılmalar olabilir" diyen Ercan, "Deprem hasarlarının yüzde 20'si yerden, yüzde 80'i yapısal sorunlardan kaynaklanıyor. Türkiye'nin deprem saati vardır. Yedikule her depremde yıkılmıştır. Burası yığmadır, Zeytinburnu bölgesinde yer jöle gibidir" ifadelerini kullandı.

"Sadece yüzde 4,3 dayanıklı"

Ercan sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da 1 milyon 600 bin yapı var. Bunların yüzde 50'si kaçak. Bunlarda oturuluyor. Bizim korktuğumuz olay bu. İstanbul'da 7,5 büyüklüğünde depreme dayanabilecek yapı oranı yüzde 4,3'tür. 1940'lı yıllarda aranan bir karar vardır. Bu kararda bütün yapıların 7,5 büyüklüğünde depreme dayanıklı şekilde yapılması yönünde karar vardır. Sıkıntı burada. Kaçak yaşıyoruz bu ülkede."

"Bizim için işaret"

"Büyük deprem demek doğru değil, ana deprem demek daha doğru olur" diyen Prof. Ahmet Ercan, dün İstanbul'da meydana gelen depremin büyük deprem hakkında önemli bilgiler verdiğini söyledi. Ercan, "5,8 depremde dahi insanların kaçışmasını görüyoruz. Bu sosyal olaya döndü. Ben bu depremin arkasından 6,4 beklemiyorum. Benim beklediğim iki deprem var. Biri Avcılar-Küçükçekmece deniz içinde, Tekirdağ üzerinde deniz içinde. Dün olanlar bunların odağında olmuştur. Yanal ve düşey atımlar olacağını söyledi. Yanal atımların büyük olması nedeniyle yıkım büyük olmayacak. Düşey atım olsaydı Marmara Depremi gibi beklenen yıkım daha fazla olacaktı" dedi.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 09:56
  1. Tekirdağ
  2. İstanbul
  3. Prof. Dr. Ahmet Ercan
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  6. silivri

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