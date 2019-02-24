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İstanbul’da horoz dövüştürülüp bahis oynatılan çatı katına baskın: 26 kişiye idari para cezası

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde, horoz dövüştürerek kumar oynatan 26 kişiye idari para cezası kesildi.

24 Şubat 2019 Pazar 13:16
İstanbul’da horoz dövüştürülüp bahis oynatılan çatı katına baskın: 26 kişiye idari para cezası

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde, horoz dövüştürerek kumar oynatan 26 kişiye idari para cezası kesildi. 10 horoz ile beraber horoz dövüşünde kullanılan malzemelerle yüklü miktarda para ele geçirildiği belirtildi.


Edinilen bilgilere göre, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güzeltepe Mahallesi’nde bir apartmanın çatı katında horoz dövüştürülerek bahis oynandığı istihbaratını aldı. Bahis oynatılan apartmanın çatısına geçtiğimiz Pazartesi günü baskın düzenleyen polis, horozların dövüştürülmesi ile söz konusu adreste kumar oyununun oynatıldığını tespit etti. Çatı katındaki bahis olayına ilişkin 10 adet horoz, horoz dövüşünde kullanılan malzemeler ile bir miktar para ele geçirildi. Ayrıca apartmanın çatı katında kumar oynanması için yer temin eden E.T. (41), M.M. (30) ve E.A. (23) adlı 3 şüpheli ile adreste kumar oynadığı ileri sürülen 23 kişi gözaltına alındı.


Gözaltına alınan 3 kişi hakkında ‘Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet’ suçundan adli işlem yapılırken, binanın çatısında kumar oynayan 23 şahsa da idari para cezası uygulandığı kaydedildi.


Kumar oynamakta kullanılan 10 horozun, Üsküdar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü’ne teslim edildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 13:16
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