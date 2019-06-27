0553 313 94 23

İstanbul'da hırsızlık operasyonu

İş yerlerinden ve otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

27 Haziran 2019 Perşembe 11:16
İstanbul'da hırsızlık operasyonu

İSTANBUL (AA) - Anadolu Yakası'nda iş yerlerinden ve otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Anadolu Yakası'ndaki 6 ilçede meydana gelen 10 ayrı iş yeri ve otomobilden hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği iş yerleri çevrelerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı gri renkli kapalı kasa aracı tespit etti.

Şüphelilerin her hırsızlık olayından önce park halindeki araçların plakalarını çalarak çalıntı plaka kullandıklarını belirleyen polis, Anadolu Yakası'nda fiziki çalışma yürüttü.

Polis, 14 Haziran'da Ümraniye'de bir iş yeri ve otomobilden meydana gelen hırsızlık olayından sonra şüphelilerin kullandığı aracın trafikte kaçmaya çalıştığını tespit edince aralarında kovalamaca yaşandı. Polisin dur ihtarına uymayıp yaya olarak kaçmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada Ümraniye'deki iş yerinden çalınan tekstil ürünleri, dizüstü bilgisayar ve çelik kasa ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Nadir S'nin (27) trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, uyuşturucu, 2 açıktan hırsızlık, 3 yaralama, 2 görevi yaptırmamak için direnmek, Çetin E'nin (19) iş yerinden hırsızlık, Eren A'nın (20) oto hırsızlığı, yağma, yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, Barış S'nin (27) ise 18 iş yerinden, 3 otodan, 9 açıktan hırsızlık, 3 yaralama, 3 görevi yaptırmamak için direnme suçlarından suç kaydının hakkında 21 aranmasının bulunduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Güvenlik kamera görüntülerinde 27 Mayıs'ta Sultanbeyli'de ısıtma sistemleri satan bir iş yerinin önüne araçlarıyla gelen şüphelilerin, tanınmamak için maske ve eldiven taktıkları kepenkleri kırarak girdikleri iş yerinden 90 bin lira değerindeki 23 kombiyi çaldıkları anlar görülüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:16
  1. Asayiş Şube Müdürlüğü
  2. HIRSIZLIK
  3. Hırsızlık Büro Amirliği
  4. İş Yeri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merkel yine titrerken görüntülendi
    1. Merkel yine titrerken görüntülendi
    2. Büyükşehirin yetenek avcıları iş..
    3. 58 metre ve 15 ton ağırlığındaki..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeli..
    5. Ayak topuklarındaki çatlakları..
    6. Rektör Köse, Vali Yazıcı’yı ziyaret..
    7. Trump’tan Hindistan’a gümrük uyarısı
    8. Ataşehir'de engelli vatandaşların..
    9. Türk kirazına uluslararası lezzet..
    10. 3 yıl geçti ilk ödemeler yapıldı
    11. Uluslararası Af Örgütünden İran'a..
    12. Burak Özçivit, Romanya'da..
    13. Altındağ’da rengârenk yıl sonu
    14. Altındağ’da rengârenk yıl sonu
    15. Yıldızlar Yatırım Holding'in büyüme..
    16. E-devlet de engelsiz olacak
    17. Seyir halindeki otomobil alev alev..
    18. Hatay’da yolcu otobüsü tırla çarpıştı:..
    19. Çiftçi ilacı değiştirdi, arı ölümleri..
    20. Milli atletlerin hedefi Avrupa'da..
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Laikçi yobazdan örtülüye alçak saldırı! "Özgür ülkede yaşıyorum" dedi, hakaretler savurdu
    Laikçi yobazdan örtülüye alçak saldırı! "Özgür ülkede yaşıyorum" dedi, hakaretler savurdu