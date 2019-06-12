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İstanbul'da hırsızlık operasyonu

Beşiktaş'ta girdikleri iki ayrı iş yerinden 175 bin avro ve malzeme çaldığı iddia edilen biri kadın 4 şüpheli yakalandı - Çıkarıldıkları adliyede tutuklanan 3 şüphelinin üzerinde, çaldıkları belirtilen 124 bin 500 avro ele geçirildi

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:12
İstanbul'da hırsızlık operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Beşiktaş'ta 23 ve 24 Mayıs'ta iki ayrı iş yerinden 175 bin avro, 3 bin 150 lira, 2 cep telefonu ile 2 dizüstü bilgisayarın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

İş yerlerinin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, 30 Mayıs'ta belirlenen adreslere düzenlediği operasyonlarda Hakan K. (39), Ahmet G. (27), Bahri K. (38) ve Seher K'yı (31) gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve üst aramasında 124 bin 500 avro ile 16 bin 510 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, "hırsızlık, dolandırıcılık, kapkaç ve resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hakan K, Ahmet G. ve Bahri K. tutuklanırken, Seher K. serbest bırakıldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, motosikletle iş yerine gelen şüphelilerden ikisinin bahçe kapısından atlayarak avluya girdikleri ve ardından sandalyeyle binaya tırmandıkları anlar ile motosikletle kaçtıkları anlar görülüyor.

Şüphelilerden ele geçirilen paraların iş yeri sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.


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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:12
  1. Asayiş Şube Müdürlüğü
  2. HIRSIZLIK
  3. Hırsızlık Büro Amirliği
  4. İş Yeri

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