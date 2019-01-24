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İstanbul'da hırsızlık operasyonu

Kentte gündüz saatlerinde kapı kilitlerini kırarak girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u adliyeye sevk edildi- Şüphelilerin girdikleri evlerden yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve para çaldığı tespit edildi

24 Ocak 2019 Perşembe 13:07
İstanbul'da hırsızlık operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bakırköy, Ümraniye, Çekmeköy, Kadıköy ve Sultangazi'de hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip çalışmasını 6 Aralık-20 Ocak tarihi arasında yürüten ekipler, hırsızlık olaylarına karışan şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis ekipleri, 23 Ocak'ta Esenyurt ve Ümraniye'de belirlenen 8 adrese düzenlediği operasyonla 15 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda ziynet eşyası, televizyon, 31 kol saati, 7 çanta, tablet ve bilgisayar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Kadıköy, Çekmeköy, Ümraniye, Bakırköy ve Sultangazi'de 16 ikametten yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve para çaldıkları belirlendi.

Zanlıların bazılarının hırsızlık amacıyla Kayseri'den İstanbul'a gelerek ev tuttukları ve ülke genelinde de çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları öne sürüldü. Öte yandan eve gündüz saatlerinde kapı kilitlerini kırma yöntemiyle giren hırsızların kadın ve bunların 3'ünün hamile olduğu belirtildi.

Yakalanan şüphelilerden emniyette Ceylan Ç'nin 60 hırsızlık suçundan kaydı, 2 ayrı suçtan aranması, Güldeste Y'nin 20 hırsızlık suçundan kaydı, 6 ayrı suçtan aranması, Fatima Y'nin 17 hırsızlık suçundan kaydı, 6 ayrı suçtan aranması ve Döne D'nin 16 hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu ve hamile olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamera kayıtlarında hırsızlık şüphelisi kadınların çaldıkları parayı suç ortağı erkeklere verdikleri, onların da bir kuyumcudan altın aldıkları anlar görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 6'sı kadın 9 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 6 şüpheli serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 13:07
  1. gözaltı
  2. HIRSIZLIK
  3. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
  4. operasyon

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