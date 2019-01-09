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İstanbul'da hırsızlık operasyonu

Bir evden 65 çeyrek, 32 yarım ve 15 tam altın ile 10 altın set, 1 antika saat, 2 bin 480 dolar, 3 cep telefonu ve park halindeki lüks otomobili anahtarını alarak çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

09 Ocak 2019 Çarşamba 14:51
İstanbul'da hırsızlık operasyonu

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de bir evden para, altın, ziynet eşyası ve antika saat ile ev sahibinin otomobilini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Bakırköy'de 11 Aralık'ta Kosova uyruklu K.Y'nin (67) evine giren hırsız, duvardaki kasayı sökerek içindeki 65 çeyrek, 32 yarım ve 15 tam altın ile 10 altın set, 1 antika saat, 2 bin 480 dolar, 3 cep telefonu ve anahtarını aldığı park halindeki lüks otomobili çalıp kaçtı.

Sabah uyandığında hırsızlığı fark eden K.Y. durumu polise bildirdi.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, binadaki ve dairedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. İncelemede, şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "hırsızlık" suçlarından emniyette 5 kaydı bulunan Muharrem D. (25) olduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda Muharrem D'yi Sultangazi'deki evinde yakalayan polis ekipleri, çalınan otomobili de ele geçirdi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 14:51
  1. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri
  2. Bakırköy
  3. HIRSIZLIK

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