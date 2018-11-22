İstanbul'da hırsızlık operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da villalara girerek hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Anadolu Yakası'nda villalardan hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği villalardaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, Beykoz, Kadıköy, Kartal ve Çekmeköy'deki 7 villadan hırsızlık olayını aynı şüphelilerin yaptığını belirledi.

Çalıntı otomobil ve her gün değişik sahte plaka kullandıkları belirlenen şüphelilerin aracı, 18 Kasım'da polislerce takip edilmeye başlandı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında durdurulan araçta bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin parmak izi bırakmamak için eldivenle araç kullandıkları, aracın da Beylikdüzü'nden çalındığı belirlendi.

Araçta yapılan aramada sahte plaka, demir kesme makası, çalıntı ziynet eşyaları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Orhan G'nin 40, Ahmet S'nin 25, Aykut K'nın 16 Eren A'nın 15 ve Ali Rıza Ç'nin 8 hırsızlıktan suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin lüks villaların bulunduğu siteye girmek için sitedeki bir aracın plakasının sahtesini yaptırarak kendi araçlarına takıp plaka tanıma sistemiyle otomatik açılan bariyerden girdikleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamera kayıtlarında, şüphelilerin ellerinde silahla girdikleri bir villanın bahçesinde dolaştıkları, ikinci kata çıkmak için birbirlerinin ellerine basamak olarak kullanıp çıktıları anlar görülüyor. Diğer bir görüntüde de villanın dış kapısını zorlayarak açtıkları ve çaldıkları çelik kasayla kaçma anları yer alıyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.



