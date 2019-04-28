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İstanbul’da hırsızlara nefes kesen operasyon anı kamerada

Çekmeköy’de girdikleri bir evin kasasından 60 bin dolar değerinde saatler, 40 bin dolar da para ve çok miktarda mücevher çalan şüpheliler, polis ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

28 Nisan 2019 Pazar 13:57
İstanbul’da hırsızlara nefes kesen operasyon anı kamerada

Çekmeköy’de girdikleri bir evin kasasından 60 bin dolar değerinde saatler, 40 bin dolar da para ve çok miktarda mücevher çalan şüpheliler, polis ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.


Olay, geçtiğimiz 20 Nisan günü saat 00.10 sıralarında Çekmeköy Selimiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde hırsızlar 75 yaşındaki R.K.’nın evine girdi. Şahıslar evde buldukları kasayı açarak içerindeki 60 bin dolar değerindeki 3 adet saat ile 40 bin dolar para ve çok sayıda mücevheri çalarak kaçtı.


Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, şahısların R.K.’nın otomobilini de alarak siteden çıkarken, güvenlik görevlisine silah göstererek korkuttuklarını öğrendi.



Operasyon anı kamerada


Yapılan çalışma sonrasında ekipleri, şüphelilerden birinin kimliğini belirledi. Hırsızlık suçundan emniyette kaydı bulunan Bünyamin K., polis ekiplerinin düzenlediği nefes kesen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anı kameralara yansıdı. Şüphelinin yakalandığı yerde çaldıkları otomobile de polis ekiplerince el konuldu. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 13:57
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