İstanbul'da heyecanlandıran doğal gaz müjdesi: Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi destek verdi! Yerli ve milli

İstanbul'da heyecanlandıran 'ilk' ateş! Açılan yeni kuyulardan doğal gaz çıkarıldı!

Türkiye’nin en büyük özel sektör doğal gaz arama ve üretim şirketi TBNG’nin Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin desteğiyle hazırladığı yeni sondaj programı kapsamında, İstanbul'da açtığı yeni kuyulardan gaz çıkarılmaya başlandı. İlk ateşin yakılmasıyla birlikte çıkarılan doğal gaz dağıtıma hazır hale geldi.

Türkiye’nin en büyük özel sektör doğal gaz arama ve üretim şirketi TBNG’nin (Trakya Havzası Doğal gaz Şirketi), Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin desteğiyle hazırladığı yeni sondaj programı kapsamında Silivri’de açtığı yeni kuyulardan gaz çıkarılmaya başlandı.

Açılan 5 yeni kuyuda 10 milyon dolarlık yatırımla 300 milyon metreküp doğal gaz rezervine ulaşılırken, rezervin ekonomik büyüklüğü 3 milyar lira olarak açıklandı. İlk ateşin yakılmasıyla çıkarılan doğal gaz dağıtıma hazır hale geldi. Tekirdağ ve Silivri’de toplam 85 kuyudan günlük 250 bin metreküp doğal gaz çıkarma kapasitesine sahip TBNG, günlük üretimi yüzde 25 oranında artırmayı hedefliyor.

"YERLİ VE MİLLİ DOĞAL GAZ"

Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan TBNG CEO’su Sinan Furat , "Daha önce keşfini yaptığımız bu bulunduğumuz sahadaki doğal gazı dün gece itibarıyla, gaz yakımına başlayarak aslında üretim aşamasına almış olduk. Bu gaz aslında bu bölgedeki sanayicilere bizim yerin 2 bin 500 metre altından çıkardığımız ürettiğimiz yerli ve milli doğal gaz olarak, inşallah bu hafta itibarıyla verilmeye başlanacak." dedi.

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"TRAKYA BÖLGESİ BİR ENERJİ MERKEZİ OLACAK"

Furat, "Petrol ve doğal gaz sektörü dünyada genelde daha çok batılı ülkeler tarafından, uzun yıllardır yönetilen yoğun faaliyetlerde bulunulan bir sektör. Ülkemizde 1954 yılında TPAO’nun (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) kurulmasıyla birlikte, bu sektörde faaliyetlere aslında başlamış olduk biz millet olarak"

Furat, "Trakya havzası doğal gaz şirketinde şu anda çalışan 80 kişinin tamamı Türk, Türkiye’deki üniversitelerden mezun olan petrol mühendisleri, Jeoloji mühendisleri, teknik arkadaşlarımız, hepimiz bir mücadele içerisindeyiz. Bu mücadele ülkemizin sahip olduğu yeraltı kaynaklarını, yeraltı zenginliklerini ekonomiye kazandırma mücadelesi. Yıllık 50 milyar dolar enerji maliyetimizi biz ne kadar aşağıya çekebilirsek bu paranın ekonominin içerisinde kalmasını sağlayacağız ve enerjideki dışa bağımlılığımızı azaltmış olacağız. Türkiye petrollerinin Gabar‘da ürettiği petrol günlük 40 bin varile varan yerli üretim, Karadeniz'de üretilen doğal gaz biz özel sektör oyuncularını da çok sevindiriyor. Çünkü ülke olarak artık belli bir seviyeye geldik. Özellikle bulunduğumuz Trakya Bölgesi de bir enerji merkezi olacak, buradan biz Avrupa’ya da gaz satar duruma geleceğiz. Türkiye ve Türkler olarak biz artık bu sektörde varız, bu aslında dünyaya da verilecek güzel bir mesaj" şeklinde konuştu.