İstanbul’da HES kodu zorunluluğu başladı mı ne zaman başlıyor? İstanbul’da HES kodu nerelerde zorunlu?

Sağlık Bakanlığı’nın son açıkladığı illerin korona vaka sayıları tablosunda turuncu (Yüksek riskli il) risk kategorisinde yer alan İstanbul, çok yüksek olarak işaretlenen kırmızı renge dönüştü. İstanbul’da artan korona vakaları nedeniyle İstanbul Valiliği ile İl Hıfzıssıhha Meclisi, milyonlarca İstanbulluyu yakından ilgilendiren HES kodu uygulamasına karar verdi. İstanbul'da İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı yeni kararla 15 Mart 2021 Pazartesi'den itibaren HES kodu zorunluluğu geliyor. Peki nerelerde zorunluluk var?

İstanbul’da HES kodu nerelerde zorunlu?

İstanbul’da, 15 Mart'tan itibaren girişlerde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirilen diğer kurumlar ise şöyle: "Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler, kooperatifler ve kat malikleri tarafından düzenlenecek genel kurul dahil, kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler (kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere), kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonu, dernek lokali, lunapark, tematik parklar, berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, hamam, sauna ve masaj salonu, kaplıca, nikah salonu, düğün salonu, tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezleri"