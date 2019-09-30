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Altunizade metrobüs durağında izdiham!

Metrobüs duraklarında yaşanan kalabalık İstanbulluları canından bezdirdi. Bu sabah saatlerinde Altunizade metrobüs durağında oluşan yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşattı.

30 Eylül 2019 Pazartesi 11:18
Altunizade metrobüs durağında izdiham!

Toplu ulaşım araçlarından metrobüs, İstanbul trafiğini az da olsa rahatlatsa da insanlar için aynı durum söz konusu değil.

16 milyonluk nüfuslu İstanbul'da metrobüsü tercih edenler, uzun kuyruklar oluşturuyor.

Bu gürüntüler de Anadolu Yakası Altunizade'den alındı. Altunizade metrobüs durağında, sabah saatlerinde aşırı yoğunluk yaşandı.

Yoğun kalabalık oluştu

İş ve okullarına gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyenler, Altunizade'deki üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle vatandaşlar, üst geçitte ve metrobüs durağında uzun süre bekledi. İnsan seli, peşpeşe gelen metrobüslerle azaldı.

Vatandaşlar, özellikle pazartesi günleri üst geçitte ve metrobüs durağında yoğunluk oluştuğunu, yetkililerin bu duruma çözüm bulması gerektiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 11:18
  1. İstanbul
  2. Altunizade
  3. metrobüs
  4. kalabalık

YORUM YAZ

  • İsmail İsmail 10 dk önce
    Hele bir durun basİT şey Yenı geldı başa kaç ay oldu ki hele seçimler bır yaklaşın bakın o zaman milletin gözünü boyamak için nasıl çalışaçak ve ne karalamalar yapacak AKP 17 yıldır bır şey yapamadı kı bu basİT şey 4 ay ne yapsın (((anlaşıldı umarım)))
  • yaşaryaşar11 dk önce
    Bu kalabalık çooook uzun yıllardır var kandırmayın milleti. Partinizin İstanbul'u plansız programsız dizayn etmesini İmamoğlu'na yüklemek adaletle uzaktan yakından alakalı değil.Millet ne olduğunu görüyor, insanlar aptal değil. Yılların yanlışları 2 ayda düzelmez.
  • paramechparamech16 dk önce
    Bu hep vardı. Keşke önceden de "bizden" diye düşünülenler için de eleştirme amaçlı haberler yapılsaydı. 5-6 ay önce her taraf gül bahçesi değildi!
  • eymeneymen39 dk önce
    Ne 6 milyonu, İstanbul 30 milyon olmuştur yabancılarla ve kayıt dışı ile birlikte..doğru düzgün altyapı yok, hala yabancı alalım biz..
  • ihsanihsan42 dk önce
    yalanoğlu ekreme kanarsan böyle olurr
  • hasan bıyıkcıhasan bıyıkcı46 dk önce
    sanki önceki dönemde yokmuydu bu yoğunluk şimdimi başladı he. biraz tutarlı habercilik yapın tutarlı eliştirecek daha gerçekçi haberler yapın Reisçilere gaz vermeyin sayın yeniakit editörü..
  • HERŞEYE YÜZDE 100 ZAM GELİR ESNAFIN YÜZÜ GÜLER O 6BİNTL MAŞALAN 100 BİNTLLİK ARABAYA BİNEN BİRSENE SONRA ARABAYI SATAR HERŞEYE YÜZDE 100 ZAM GELİR ESNAFIN YÜZÜ GÜLER O 6BİNTL MAŞALAN 100 BİNTLLİK ARABAYA BİNEN BİRSENE SONRA ARABAYI SATAR 48 dk önce
    BEN ESNAFIM ALLAHTAN KORKMASAM CHPYE PKK YA SADEE İYİ PARTİYE OY VERENLER BENDEN HAKKINI İSTEMİYECEKLERİNİ BİLSEM GİDER CHP YE ÇALIŞIR O YVERİRİM 6AYDA ÜLKE EKONOMİSİNİ IMFYE TESLİMEDERLER EFİLASYONLU YILARIN KIYMETİNİ BİLEMEDİK

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