Altunizade metrobüs durağında izdiham!
Metrobüs duraklarında yaşanan kalabalık İstanbulluları canından bezdirdi. Bu sabah saatlerinde Altunizade metrobüs durağında oluşan yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşattı.30 Eylül 2019 Pazartesi 11:18
Toplu ulaşım araçlarından metrobüs, İstanbul trafiğini az da olsa rahatlatsa da insanlar için aynı durum söz konusu değil.
16 milyonluk nüfuslu İstanbul'da metrobüsü tercih edenler, uzun kuyruklar oluşturuyor.
Bu gürüntüler de Anadolu Yakası Altunizade'den alındı. Altunizade metrobüs durağında, sabah saatlerinde aşırı yoğunluk yaşandı.
Yoğun kalabalık oluştu
İş ve okullarına gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyenler, Altunizade'deki üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle vatandaşlar, üst geçitte ve metrobüs durağında uzun süre bekledi. İnsan seli, peşpeşe gelen metrobüslerle azaldı.
Vatandaşlar, özellikle pazartesi günleri üst geçitte ve metrobüs durağında yoğunluk oluştuğunu, yetkililerin bu duruma çözüm bulması gerektiğini söyledi.
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