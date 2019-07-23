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İstanbul’da helikopter destek uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenledi.

23 Temmuz 2019 Salı 05:55
İstanbul’da helikopter destek uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Anadolu Yakasında düzenlenen operasyonda Narkotik ekiplerine Özel Harekat polisleri de destek verdi. Helikopterin havadan desteklediği operasyonda Özel Harekat Polisleri kapıları koçbaşı ile kırarak evlere girdi. Daha sonra özel harekat timleri sokaklarda kuş uçurtmazken, helikopter de sürekli operasyon yapılan bölgede havadan güvenliği sağladı.


Evlerde arama yapan polis ekipleri, daha sonra çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 05:55
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