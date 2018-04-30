Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İstanbul'da tarihi eser operasyonu!

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 4 bin 567 adet Roma ve Bizans dönemlerine ait gümüş ve bronz sikke, 251 adet mühür, haç, kandil gibi çeşitli objeler ile 4 define arama dedektörü ele geçirdi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:34
İstanbul'da tarihi eser operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eserlerin ülke dışına kaçırılmasını önlemek amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında Sancaktepe ve Fatih'te 3 adrese baskın düzenledi. Polis ekipleri yaptığı baskında Ö.O.Y, Y.M ve M.S.D'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, Roma ve Bizans dönemlerine ait 4 bin 467 bronz ve gümüş sikke, 6'sı İslami dönemlere ait bronz tabak, mühür, haç, kandil gibi toplam 251 parça arkeolojik obje, 4 tane define arama dedektörü ele geçirildi.

ŞİLE, AĞVA VE SİLİVRİ'DEKİ KAÇAK KAZILARDAN ÇIKMIŞ

Roma ve Bizans dönemlerine ait gümüş ve bronz sikkelerin Şile, Ağva ve Silivri'de yapılan kaçak kazılarda bulunduğu belirtildi. Ele geçirilen tarihi eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzesine gönderileceği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalar ve tarihi eserleri ele geçirmeleri kameralara yansıdı.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 11:34
  1. İstanbul
  2. tarihi eser
  3. istanbul tarihi eser

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afrika savanası değil Türkiye
    1. Afrika savanası değil Türkiye
    2. İzmir'de feci kaza! Bir aile yok oldu
    3. Hangi yiyecek içeceklerde böcek var?
    4. "Maçı oynarsak, bu koltukta oturamam”
    5. Mehmet Ayan: Beşiktaş mağlubiyeti..
    6. 26 yıl sonra Süper Lig'in kapısına..
    7. Şaka yapmak için eşini sıkıştırdı!..
    8. Cem Dizdar'dan çarpıcı yorum:..
    9. İspanya ayakta! Taraftarlar sokağa..
    10. Kurtlar Vadisi'nin yeni kanalı belli..
    11. Kaçakçılık operasyonunda ele..
    12. Prens Muhammed bin Selman'dan..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs..
    14. Takımı küme düştü... Milli yıldıza..
    15. 'Ege'de ne olacağına Türkler karar..
    16. Erdoğan "1 Mayıs" için mesaj yayımladı
    17. Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı..
    18. 'Vize serbestisi' heyeti Türkiye'ye..
    19. Bekliyorlar ki darbenin tüm şahitleri..
    20. PKK'ya büyük şok! Listedeki terörist..
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi
    İngilizlerin acı günü: Kut'ül Amare
    İngilizlerin acı günü: Kut'ül Amare

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
    İşte SP'lilerin çatı adayı! Kendileri paylaştı
    İşte SP'lilerin çatı adayı! Kendileri paylaştı