İstanbul’da hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu için ne diyor?

Türkiye artık soğuk ve yağmurlu havanın etkisine girdi. Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar yağmurun daha ne kadar yağacağını merak ediyor. İstanbul’da vatandaşlar sabaha yağmurla uyandı. Sağanak yağış İstanbul’un birçok yerinde etkili oldu. Peki İstanbul’da yağmur ne kadar sürecek? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu için ne diyor?

İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece de devam etti. Sabah işe gitmek için yola çıkan bazı vatandaşlar yağmura yağmurluk ve şemsiye ile önlem alırken bazıları ise hazırlıksız yakalandı. İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak gece de devam etti. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamanın ardından, İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece saatlerinde de devam etti.

İstanbul’da bugün hava nasıl olacak?

Akşam saatlerinde Avrupa yakasında etkili olmaya başlayan yağış, gece saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda da etkisini arttırarak sabahta devam etti. Sağanak yağış bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden geçtiğimiz günlerde, "Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, perşembe günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla birlikte batı kesimlerden başlayarak 6-12 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşecek açıklaması yapılmıştı. İstanbul bugün, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli, öğleden sonra Anadolu Yakası aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15 derece olacak.