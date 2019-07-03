İstanbul emniyeti hava destekli operasyon başlattı! İstanbul Emniyeti, 15 Temmuz Otogarı'nda hava destekli operasyon başlatırken otogara giriş ve çıkışlar kapatıldı.

İstanbul Emniyeti,15 Temmuz Otogarı'nda otogarda hava destekli uygulama başlattı. Otogara giriş ve çıkışlar kapatıldı. Operasyona özel hareket ekipleri de destek verirken, aramalarda narkotik dedektör köpekler de görev alıyor. Otogarın özellikleri karanlık ve göz önünde olmayan yerlerinde aramalar yapılıyor.

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