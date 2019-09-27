İstanbul'da hareketli dakikalar! 'Kusura bakmayın' deyip bankayı soydu! İstanbul Avcılar'da bir banka şubesine giren şahıs, çalışanları etkisiz hale getirdikten sonra "Çocuğum hasta kusura bakmayın" diyerek kasadaki 30 bin TL'yi alarak kaçtı.

Olay, Avcılar'daki Cihangir Mahallesi Yanyol Caddesi'nde bulunan bir bankada saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kimliği henüz öğrenilemeyen silahlı bir kişi bankaya geldi. Silahını banka görevlilerine doğrultan şüpheli kasadaki parayı istedi. "Çocuğum hasta kusura bakmayın" Avcılar'da bankaya giren bir şahıs çalışanları silahla tehdit edip, "Çocuğum hasta kusura bakmayın" diyerek soygun gerçekleştirdi. Güvenlik görevlilerinin 30 bin TL alan soyguncuya ateş ettiği fakat durduramadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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