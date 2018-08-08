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İstanbul'da hareketli dakikalar: 1 yaralı

İstanbul'da alacak verecek yüzünden çıkan kavgada 31 yaşındaki Mert Uçar, bacağından vuruldu.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 22:05
İstanbul'da hareketli dakikalar: 1 yaralı

Fatih'te alacak verecek yüzünden çıkan kavgada bir kişi borçlusunu silahla vurup yaraladı. Ateş ettiği silahı birkaç mahalle aşağıda bulunan aracına bırakan şüpheli yaya olarak kaçarken yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre 34 BHP 977 plakalı lüks bir araçla Helvacı Ahmet Sokak'a gelen bir kişi borçlusu Mert Uçar (31) ile karşılaştı. Alacağını isteyen ve ismi öğrenilemeyen şahıs Uçar ile tartışmaya başladı.Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SİLAHIYLA BİRLİKTE KOVALADI

İsmi öğrenilemeyen şüphelinin borçlusuna belindeki silahı çekmesi üzerine Uçar olay yerinden kaçmaya başladı.

Helvacı Ahmet Sokak'ta başlayan tartışma iki üst sokakta bulunan Ali Naki Sokak'a kadar devam etti. Şüpheli şahıs borçlusu Mertkan Uçar'ı burada ayağından vurarak olay yerinden kaçmaya başladı.

Şüpheli tekrar aracına doğru koştuğu sırada olay yerine yakın noktada bulunan polis ekipleri şüpheli şahsın peşine düştü.

ŞAHIS İZİNİ KAYBETTİRDİ

 

Şüpheli şahıs ateş ettiği silahını sokak üzerinde bulunan aracına saklayarak yaya olarak kaçıp izini kaybettirdi.

Ayağından vurulan Mertkan Uçar ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 22:05
  1. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  2. İstanbul
  3. Fatih

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