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İstanbul'da hareketli anlar! Elinde cam parçasıyla kendisini tuvalete kilitledi

Fatih'te psikolojik sorunları olduğu belirtilen bir kişi, elinde cam parçasıyla kendisini marketin tuvaletine kilitledi. Ekiplerin ikna çabası yetersiz kalınca olay yerine özel harekat polisleri çağrıldı.

13 Ekim 2019 Pazar 15:54
İstanbul'da hareketli anlar! Elinde cam parçasıyla kendisini tuvalete kilitledi

İstanbul Fatih'te, elinde cam parçasıyla kendisini marketin tuvaletine kilitleyen kişiye polis müdahale etti.

Alınan bilgiye, Aksaray'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen bir kişi, elinde cam parçasıyla önce bir lokantaya, oradan çıkarak bir markete girdi.

Özel harekat geldi

"Beni öldürecekler." iddiasında bulunan kişi, kendisini marketin tuvaletine kilitledi.

Market çalışanlarının ikna edemediği vatandaş için polis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler de iknada yetersiz kalınca, markete özel harekat polisleri çağrıldı.

Akıl hastanesine kaldırıldı

Özel harekatçılar, kapıyı kırarak içeri girip, vatandaşı sağlık ekiplerine teslim etti.

Üzerinden kimlik çıkmayan vatandaşın Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 15:54
  1. Aksaray
  2. İstanbul
  3. polis
  4. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  5. polis ekipleri
  6. özel harekat polisleri

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