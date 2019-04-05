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İstanbul’da hangi yollar kapalı? Atatürk Havalimanı nereye taşınıyor

Dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı’na Atatürk Havalimanı’ndan göç başladı. Türk Hava Yollarının (THY) malzeme ve araçları, 6 Nisan Cumartesi akşamına saat 23:59’a kadar taşınma işlemi devam edecek. Peki Atatürk Havalimanı’nın taşınması esnasında trafiğe kapatılacak yollar hangileri? Atatürk Havalimanının taşınması sırasında trafiğe kapalı yollar, İstanbul Havalimanı taşınma işlemleri esnasında hangi yollar kapalı? Atatürk Havalimanı nereye taşınıyor? İstanbul’da hangi yollar kapalı?

05 Nisan 2019 Cuma 08:20
İstanbul’da hangi yollar kapalı? Atatürk Havalimanı nereye taşınıyor

İstanbul'da hangi yollar kapalı işte listesi. Dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı’na Atatürk Havalimanı’ndan göç başladı. Türk Hava Yollarının (THY) malzeme ve araçları, 6 Nisan Cumartesi akşamına saat 23:59’a kadar taşınma işlemi devam edecek. Peki Atatürk Havalimanı’nın taşınması esnasında trafiğe kapatılacak yollar hangileri? 

 Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işlemi başladı. Türk Hava Yollarının (THY) malzeme ve araçları, 6 Nisan Cumartesi akşamı saat 23.59'da tamamlanacak toplam 45 saat planlanan taşınma sürecinde, 707 tır seferi ile yeni evi İstanbul Havalimanı'na taşınacak. THY'ye ait ait malzeme ve araçların yüklendiği konteynerler, tırlarla aprondan İstanbul Havalimanı'na nakledilecek. Taşınma boyunca, yaklaşık 700 operasyonel araç da kara yolu ile Basın Ekspres Yolu üzerinden İstanbul Havalimanı’na götürülüyor.

Atatürk Havalimanı’nda belirlenen üç noktada bekleyen tırlara, aralarında 44 tonluk uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar yaklaşık 47 bin 300 ton malzeme peyderpey yükleniyor. 10 bin parçadan fazla malzemenin oluşturduğu bu yükün, 5 bin tır hacmine eş değer olduğu ve bu yükü taşıyacak tırların 45 saatte katedeceği mesafenin ise 400 bin kilometre olarak hesaplandığı bildirildi. Taşınma için tırların dünyanın çevresini 10 kez dönmeye eş değer bir yol katedeceği belirtildi.  Bin 800’den fazla personelin görev alacağı taşınma sırasında, Basın Ekspres Yolu’na alternatif güzergahlar da belirlendi.

THY'ye ait malzeme ve araçları nakleden ilk tırlar yeni havalimanına ulaştı

Atatürk Havalimanı'ndaki THY'ye ait araç ve malzemelerin yüklendiği tırlar, açılışı 29 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'na ulaşmaya başladı. Atatürk Havalimanı'ndan çıkarak Basın Ekspres Yolu'ndan Mahmutbey Kavşağı'na geçen tırlar, buradan da Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak saat 04.30'da İstanbul Havalimanı'na giriş yaptı, sonra da aprona alındı. Polis ve jandarma ekipleri de taşınma işlemleri sırasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı. Tırların İstanbul Havalimanı'na gelmesinin ardından Atatürk Havalimanı'ndan havalanan THY'ye ait uçakların da intikali gerçekleşmeye başladı. 6 Nisan Saat 23.59'da sona ermesi planlanan 45 saatlik taşınma sürecinde ilk etapta THY'nin 167 uçağı İstanbul Havalimanı'na boş inecek. Diğer uçakların da hava trafiği ve havalimanın müsaitliğine göre İstanbul Havalimanı'na gönderilmesi planlanıyor. Bu arada, THY'nin Dalaman-İstanbul seferini yapan uçağı, Atatürk Havalimanı'na yolcusunu indirdikten sonra boş olarak hareket ettiği İstanbul Havalimanı'na saat 00.10'da ulaştı.

Taşınma sırasında trafiğe kapatılacak olan yollar hangileri?

Taşınmanın başarılı bir şekilde gerçekleşmesi ve İstanbulluların olumsuz etkilenmemesi için de güzergahlarda bazı tedbirler alındı. Bu kapsamda trafikte yapılan düzenlemeler ve alınan tedbirler şöyle: "Atatürk Havalimanı ile Mahmutbey Batı Kavşağı istikameti 5 Nisan'da saat 22.00 ila 6 Nisan saat 23.59'da 26 saat süreyle trafiğe kapatılacak. Mahmutbey Batı Kavşağı ile İstanbul Havalimanı istikameti 5 Nisan saat 22.00 ile 6 Nisan saat 10.00 arası 12 saat trafiğe kapalı olacak. 

İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı arasındaki Kuzey Marmara Otoyolu ile Basın Ekspress yolu, Mahmutbey Batı Kavşağı ile Yeşilköy Havuzlu Kavşağı istikametinde 6 Nisan saat 01.00 ila 6 Nisan saat sabah 10.00’a kadar 9 saat trafiğe kapatılacak. Yavuz Sultan Selim ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Reşadiye Kavşağı ile Yassıören Kavşağı istikametinde 5 Nisan Cuma günü saat 22.00 ile 6 Nisan Cumartesi günü saat 10.00'a kadar gidiş ve geliş yönünde 12 saat süreyle trafiğe kapatılacak. İlk etap açılışı sonrası bayrak taşıyıcının tarifeli ek seferler gerçekleştirdiği İstanbul Havalimanı "ISL" kodu ile temsil ediliyordu. Büyük taşınma sonrası "IATA" kodlarının değişimi gerçekleşecek ve 6 Nisan saat 03.00 itibarıyla Atatürk Havalimanı'nın "IST" kodu İstanbul Havalimanı'na verilecek. Kargo ve VIP yolcu uçuşlarının gerçekleşeceği Atatürk Havalimanı ise "ISL" kodunu alacak. 

Son sefer Singapur’a

Taşınma süresince, 6 Nisan saat 02.00'ye kadar THY'nin tüm uçuşları, Atatürk Havalimanı'ndan devam edecek.  Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'nda 6 Nisan saat 02.00'den saat 14.00'e kadar, 12 saat boyunca ticari yolcu uçuşları duracak. Atatürk Havalimanı’ndan yolcu taşıyacak son uçak ise Singapur seferini gerçekleştirecek. Çift taraflı ticari yolculu uçuşlara ara verilecek 12 saatlik kapanma döneminden sonra THY ilk uçuşunu, 6 Nisan saat 14.00’te İstanbul Havalimanı’ndan Ankara'ya yapacak.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "#BüyükGöç adım adım takip ediliyor. Taşınma firmamız Arkas'ın geliştirdiği yazılım ile tüm taşıma süreçlerini anlık olarak takip edebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Uçuşlar kademeli olarak artırılacak

İstanbul Havalimanı'ndan icra edilecek uçuşlar da taşınmanın ardından belirli bir planla kademeli olarak artırılacak. Atatürk Havalimanı, tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak. Havalimanı, müstakil kargo, bakım, onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafiklere göre kullanılacak.

3 farklı kriz merkezi oluşturuldu

Taşınma sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'nda üç farklı kriz merkezi oluşturuldu. Burada, taşınmaya konu edilen tüm unsurların temsilcileri, 45 saat boyunca hazır bulunacak.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 08:24
  1. Ankara
  2. İstanbul’da hangi yollar kapalı?
  3. Atatürk Havalimanının taşınıyor
  4. Atatürk Havalimanı’nın taşınması esnasında trafiğe kapatılacak yollar hangileri?
  5. İstanbul'da hangi yollar kapalı işte listesi

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