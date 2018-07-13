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Türkiye'de Hollywood film platosu nereye kurulacak? İstanbul Hollywood platosu

İBB’den son dakika Hollywood köy kararı. Geçmişte Cüneyt Arkın'ın, Zeki Müren'in filmlerinin çekildiği köyler olan Eyüpsultan'a bağlı Odayeri, Çiftalan ve Ağaçlı köylerinde şimdi Hollywood film platoları kurulacak.

13 Temmuz 2018 Cuma 14:26
Türkiye'de Hollywood film platosu nereye kurulacak? İstanbul Hollywood platosu

İBB’den son dakika Hollywood köy kararı. Geçmişte Cüneyt Arkın'ın, Zeki Müren'in filmlerinin çekildiği köyler olan Eyüpsultan'a bağlı Odayeri, Çiftalan ve Ağaçlı köylerinde şimdi Hollywood film platoları kurulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edilen imar planı değişikliği ile birlikte Eyüpsultan'a bağlı Odayeri, Çiftalanve Ağaçlıköylerinde film platosu kurulacak. Açıklama raporunda, plan değişikliği teklifinin gerekçesi olarak, “İstanbul’un tanıtımında potansiyel olduğu bilinen film sektörünün, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de Eyüp’te yaşatılmasını amaçlayan planlama yaklaşımı ile film sektörünün taleplerine cevap verebilecek şekilde imar planlarına ait plan notlarında değişikliğe gidilmiştir" denildi. Hollywood film platosunun kurulacağı Odayeri köyü sakinlerinden Hakan Duygun, "Bu gibi şeyler her yere nasip olmadığı için gurur duyarız. Gelsinler, hoş gelsinler. Köyümüz, insanlarımız ve Türkiye yararlanır. Köyümüzün ismi dünya çapında "Hollywood" gibi bir marka olur. Markalaşmak bugün çok zor şartlarda olan, büyük bir olay. Nasıl ki "Hollywood" deyince bütün millet 'Tamam, orayı biliyoruz' diyorsa, yarın da 'Odayeri' deyince orayı da bütün millet bilecek. Bu bizler için gurur kaynağı olacak" diye konuştu.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 14:26
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