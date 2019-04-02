İstanbul’da hangi ilçelerde oylar yeniden sayılacak son dakika

İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin usulsüz yapıldığına ilişkin görüntüler sonrası AK Parti ilçe teşkilatları harekete geçti ve seçim sonuçlarına itiraz için ilçe seçim kuruluna başvuruldu. İlk gelen bilgilere göre Fatih, Çekmeköy ve Beykoz’da ilçe seçim kurulu geçersiz oyların yeniden sayımına karar verdi. Beyoğlu'nda ise itirazlar reddedildi.

Beykoz İlçe Seçim Kurulu ve Fatih İlçe Seçim Kurulu geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi. İstanbul'da seçim sonuçları üzerinde yapılan usulsüzlükler, hatalar ve geçersiz oylar üzerindeki yasal itirazlar sonrası 3 ilçede Seçim Kurulu kararını verdi.

Beykoz ve Fatih'te geçersiz oylar yeniden sayılacak

Bu bağlamda Beykoz İlçe Seçim Kurulu ve Fatih İlçe Seçim Kurulu geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Bilindiği gibi Beykoz'da 5 bin 352, Fatih'te 7 bin 354 geçersiz oy vardı.

İstanbul'da tüm ilçeler için itiraz edildi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Tüm itirazlarımızı, 39 ilçe seçim kuruluna bugün saat 15.00 itibarıyla teslim ettik." dedi. Şenocak, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, seçim sonucuna yönelik tespit ettikleri usulsüzlükler de dahil olmak üzere tüm itirazlarını 39 ilçe seçim kuruluna bugün saat 15.00 itibarıyla teslim ettiklerini söyledi.

İtirazların esaslarına değinen Şenocak, "Maddi hataların düzeltilmesi. Üzülerek belirtmeliyim ki oy verme işleminin başlamasından itibaren mevzuata aykırı adil seçim ortamını ifsat eden hileler ve usulsüzlükler tespit etmiş olduk. Oyların ilk olarak kayda geçirildiği, ıslak imzalı ve mühürlü sandık sayım döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları ve YSK'ya bildirilen oylar arasında fahiş farklar tarafımızca tespit edilmiş ve itirazımıza konu edilmiştir." diye konuştu.Şenocak, bir önceki toplantıda, cetveller ile diğerlerinin tutmaması noktasında yaptığı bilgilendirmeyi de göz önünde bulundurarak, bugün farklı bir dosya ile alakalı bilgilendirme yapmak istediğini belirtti. Basın mensuplarına gösterdiği cetvelde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın 3299 numaralı sandıkta 153 oy aldığını aktaran Şenocak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu cetvelin sandık sonuç tutanağına geçişi, daha önceden de yapmış olduğum toplantıda biraz farklılık gösteriyordu. Burada daha ilginç bir şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. 2106 numaralı dosyada, Binali Yıldırım Bey'in sandık sonuç tutanağına 127 olarak işlenmiş. Aynı şekilde cetvele de 127 olarak işlenmiş. Ama burada bir farklılık var.

Burada ilçe seçim kurulunda bu verileri giren memurlar ya da görevliler, bu verileri sadece sıfır olarak kayda girmişler. Yani şu anda bizim bu şekilde bir kısım tespit ettiğimiz yaklaşık 2675 oydan bahsediyorum. Şu anda bunlar YSK'da sıfır olarak görünüyor. Şunu da ifade etmek istiyorum, burada bu işi hangi memurlar, neye dayanarak yapıyorsa bunlar üzerinde de gerekli hukuki noktadaki, ne yapılması gerekiyorsa bu süreç içerisinde yakın olarak takip edeceğiz ve uygulayacağız." Şenocak, bu süreç içinde oy kullanan seçmenin hakkını, hukukunu koruyacak ve sürecin en adil bir şekilde yönetilmesini sağlamak gerektiğini söyledi.

"Bin sandıkta 25 bin oy geçersiz sayılmış"

Bayram Şenocak, geçersiz oyların yeniden sayılması noktasına yine devam ettiklerini belirterek, seçim sonucu etkileyecek 319 bin 578 geçersiz oy olduğunu söyledi. Seçim kanunun değişmesiyle ilk defa bu seçimde muhtarlık pusulaları dahil tüm oy pusulalarının tek zarfa konulması usulünün uyguladığını dile getiren Şenocak, "Bu yeni durumda, zarfın içindeki bir pusulanın eksikliği veya fazlalığı gibi buna benzer durumlar sebebiyle binlerce oyun geçersiz sayıldığını tespit etmiş bulunmaktayız." dedi.

Şenocak, normalinde bir önceki yerel seçimde bu şekilde kullanılan oyların geçersiz sayılabileceğini, ancak değişiklikten sonra geçersiz sayılamayacağını, ancak binlerce tespitleri olduğunu kaydetti. Büyükşehir belediyesi oylarının tasnifinde sadece bin sandıkta 25 bin oyun geçersiz olarak kaydedildiğini belirten Şenocak, sözlerini şöyle sürdürdü: "İstanbul'daki 31 bin 124 sandıkta geçersiz oyların diğer oy pusulalarından farklı olarak büyükşehir oy pusulalarında yoğunlaşması tespit ettiğimiz önemli bir başka husustur. CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayı geçersiz oyların açılarak yeniden sayılması dolayısıyla rahatsızlığını açıkça ifade etmiştir. Oysa demokrasilerde aslolan şeffaflık ve vatandaşımızın bir oy dahi olsa hakkının korunmasıdır. Bundan çekinmemesi gerekirken bu tepkiyi vermesi oldukça da manidar bir durumdur. Tüm bunlara yönelik olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına ilişkin oyların yeniden sayılması, seçim sonucunu etkileyecek olan oyların tasnifinin her aşamasındaki maddi hatalar ve usulsüzler ayrıca belirttiğimiz gibi geçersiz oyların seçim sonucuna direkt tesiri, vatandaşımızın hür iradesinin sandığa yansımasına halel getirmiştir."