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Küçükçekmece'de park halindeki halk otobüsü yandı

İstanbul Küçükçekmece’de park halinde bulunan halk otobüsü alev alev yandı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

13 Ocak 2019 Pazar 08:17
Küçükçekmece'de park halindeki halk otobüsü yandı

Yangın, saat 22.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Mahmut Bey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park halinde olduğu öğrenilen halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle motor bölümünde bir anda alev alarak yanmaya başladı. Park halindeki otobüsün yandığını gören şoför, aracın yanına gelerek söndürmeye çalıştı.

Nedeni araştırılıyor

Alev topuna dönen otobüsü görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerini bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri önlem alarak caddedeki trafiğin akışını sağlarken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Halk otobüsü kullanılmaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 08:17
  1. İstanbul
  2. Yangın
  3. küçükçekmece
  4. halk otobüsü

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