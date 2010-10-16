İstanbul’da hakimler sandığa gidiyor

İstanbul’daki adliyelerde ise seçim hazırlıkları tamamlandı. ‘Adli yargı seçimleri’ ve ‘idari yargı seçimleri’ olmak üzere ikiye ayrılan HSYK seçimlerine 167 kişi adaylığını koydu. İstanbul’da 1560 hakim ve savcı, 17 sandıkta oy kullanacak. Seçimler, Kadıköy Adliyesi, Sultanahmet’teki İstanbul Adliyesi ve Bakırköy Adliyesi’nde yapılacak. 34 kişinin aday olduğu seçimlerde 139 hakim ve savcı, 2 sandıkta oy kullanacak.Saat 08.00’da başlayacak seçimler, 17.00’da sona erecek.