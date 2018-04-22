İstanbul'da güneş açarken o ile kar yağdı!

Kent merkezi ile Yüksekova'da, dün gün boyu yağan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Hakkarililer, sabah saatlerinde beyaza bürünen manzarayla karşılaştı. Kar kalınlığının il ve ilçe merkezinde 4, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi. Kent sakinleri, nisan ayında kar yağmasına şaşırdıklarını söyledi. Kimileri karda yürüyüş yaparken, seyyar satıcılar da tezgahlarındaki karı temizledi.