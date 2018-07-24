İstanbul'da gündüz geceye döndü!

İstanbul genelinde sağanak yağış gün içinde etkisini gösterirken bir anda kara bulutlar tüm şehrin üzerine çöktü.

Küçükçekmece ve Bahçelievler'in üzerine aniden çöken kara bulutlar bir anda gündüzü geceye çevirdi.

Etraf aniden kararırken birden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Bazı vatandaşlar yağmur sonrası ellerindeki eşyaları kendilerine siper ederken bazıları ise saçak ve köprü altlarında bekledi.

Sağanak yağış, Beyoğlu ve Şişli'de bazı caddeleri ve yolları göle çevirdi. Özellikle alt geçitler su altında kaldı.

Okmeydanı'nda bir alt geçidi su bastı, araç sürücüleri de zor anlar yaşadı.