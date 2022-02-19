  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul’da günde 60 kek bu tuzağa düşünce harekete geçildi
Gündem

İstanbul’da günde 60 kek bu tuzağa düşünce harekete geçildi

Telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık yapan şahıslar vatandaşları canından bezdirdi. İstanbul'da, günde 60'tan fazla kişi mağdur olup, savcılık ve polisin yolunu tutunca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 16:33:00 -
İstanbul’da günde 60 kek bu tuzağa düşünce harekete geçildi

Telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık yapan şahıslar vatandaşları canından bezdirdi. İstanbul'da, günde 60'tan fazla kişi mağdur olup, savcılık ve polisin yolunu tutunca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık tarafından, sadece 'dolandırıcılık' konusu için Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu’na bağlı olarak çalışacak özel bir büro kuruldu.

Büroda çalışmak üzere 3 savcı görevlendirildi. Sadece tele dolandırıcılık şikayetlerini soruşturacak olan savcılar, böylelikle sorunları çok daha hızlı sonuca bağlamış olacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay