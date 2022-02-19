İstanbul’da günde 60 kek bu tuzağa düşünce harekete geçildi

Telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık yapan şahıslar vatandaşları canından bezdirdi. İstanbul'da, günde 60'tan fazla kişi mağdur olup, savcılık ve polisin yolunu tutunca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık tarafından, sadece 'dolandırıcılık' konusu için Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu’na bağlı olarak çalışacak özel bir büro kuruldu.

Büroda çalışmak üzere 3 savcı görevlendirildi. Sadece tele dolandırıcılık şikayetlerini soruşturacak olan savcılar, böylelikle sorunları çok daha hızlı sonuca bağlamış olacak.