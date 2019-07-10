İstanbul’da gökyüzünü kara bulutlar kapladı İstanbul’da gökyüzünü kaplayan kara bulutlar ilginç görüntüler oluşturdu.

İstanbul’da gökyüzünü kaplayan kara bulutlar ilginç görüntüler oluşturdu.

İstanbul’da bir anda gökyüzünde beliren kara bulutlar gündüzü adeta geceye çevirdi. Gökyüzünün bir tarafı mavi iken, bir kısmı da kara bulutlarla kaplandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklama ile İstanbul’da akşam saatlerinde yağmur beklendiği, yağışlı havanın yarın da devam edeceği belirtildi.

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