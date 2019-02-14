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İstanbul’da Göbeklitepe fotoğraf sergisi

Haliliye Belediyesi, 12 bin yıllık tarihi ile Unesco Dünya Mirası Kalıcı Listesinde yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılı olarak ilan edilen Haliliye İlçesindeki Göbeklitepe’nin tanıtımı ile ilgili mega şehir olan İstanbul’da Göbeklitepe Fotoğraf Sergisi açtı.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:08
İstanbul’da Göbeklitepe fotoğraf sergisi

Haliliye Belediyesi, 12 bin yıllık tarihi ile Unesco Dünya Mirası Kalıcı Listesinde yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılı olarak ilan edilen Haliliye İlçesindeki Göbeklitepe’nin tanıtımı ile ilgili mega şehir olan İstanbul’da Göbeklitepe Fotoğraf Sergisi açtı. Serginin resmi açılışında konuşan Belediye Başkan Fevzi Demirkol, “Dünyanın tüm ülkelerine mensup insanların geçtiği bu alanda Göbeklitepe’yi tanıtıyoruz” dedi.


Göbeklitepe’nin tanıtımı ile ilgili ulusal ve uluslararası alanlarda bir çok çalışma yaparak, turistlerin ilgisini Şanlıurfa ve Göbeklitepe’ye çeken Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 2019 yılının Göbeklitepe yılı olarak ilan edilmesiyle birlikte yeni bir çalışmaya daha imza attı. Başkan Demirkol’un talimatları ile yapılan hazırlık sonucu mega şehir İstanbul’da günlük 700 bin kişinin uğradığı Yeni Kapı Metro İstasyonu Sergi Alanında Göbeklitepe Fotoğraf Sergisi açıldı.


4- 17 Şubat 2019 tarihleri arasında ziyarete açılan Göbeklitepe Fotoğraf Sergisinin düzenlenen resmi açılış programına Başkan Fevzi Demirkol, İstanbul Şanlıurfa Dayanışma Derneği Başkanı Müslüm Kayacan, STK başkanları ve Şanlıurfalılar katıldı. Programda konuşan Demirkol, Göbeklitepe’nin tanıtımı ile ilgili yaptıkları çalışmalar ile turistlerin ilgisini Şanlıurfa’ya çekmeye çalıştıklarını söyledi. Göbeklitepe’nin hem Unesco Dünya Mirası Kalıcı Listesine girmesi hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılı olarak ilan edilmesi istikametlerinin doğru olduğunun göstergesi olduğunu anlatan Başkan Demirkol, “Göbeklitepe Fotoğraf Sergisini, Şanlıurfa’nın dışında İstanbul’da yoğun bir sirkülasyonun olduğu Yeni Kapı Metro İstasyonunda açtık. Dünyanın tüm ülkelerine mensup insanların geçtiği bu alanda Göbeklitepe’yi tanıtıyoruz. Bilindiği gibi Göbeklitepe, dünyanın bilinen en eski tarihi eseri. Göbeklitepe’nin tanıtımı ile ilgili 2014 yılından bugüne ulusal ve uluslararası alanlarda çalışmalar yaptık. İstikametimiz doğruydu, 2018 yılında Göbeklitepe, Unesco tarafından Dünya Mirası Kalıcı Listesinde yer aldı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılı olarak ilan edildi. Bu sayede Şanlıurfa’mıza ilgili daha da arttı” diye konuştu.


Demirkol’un konuşmasının ardından davetliler, açılışı yapılan fotoğraf sergisini gezdi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:08
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