İstanbul'da geniş kapsamlı operasyon

İstanbul'da 2 bin 617 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 903 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede dün 02.00 ile 14.00 saatleri arasında, 39 ilçedeki 2 bin 617 adrese, bin 650 polisin oluşturduğu 789 ekiple eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aranan 903 kişi yakalandı.

Yakalananların 2'sinin "adam öldürme", 2'sinin "terör örgütüne üye olma", 187'sinin "yaralama", 114'ünün "hırsızlık", 47'sinin "dolandırıcılık", 42'sinin "silahla tehdit", 18'inin "cinsel istismar ve saldırı", 491 kişinin de diğer suçlardan arandığı belirtildi.

Gözaltına alınanlardan 2'si hakkında 20, 17'si hakkında 10, 73'ü hakkında ise 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.