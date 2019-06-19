0553 313 94 23

İstanbul’da gençlerden Başkan Arı’ya sevgi seli

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Bahçelievler’de düzenlenen Gençlik Buluşması’na katıldı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 10:21
İstanbul’da gençlerden Başkan Arı’ya sevgi seli

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Bahçelievler’de düzenlenen Gençlik Buluşması’na katıldı. Burada gençlerin büyük coşkusuyla ve sevgi dolu ilgisiyle karşılaşan Başkan Arı, gençlere Nevşehir’i anlatarak onlardan İstanbul seçimleri için Binali Yıldırım’a destek istedi.


Başkan Rasim Arı, İstanbul Bahçelievler Eren Korusunda düzenlenen Gençlik Buluşmasında gençlerle bir araya geldi. Nevşehir’in ve ülkemizin lider gençliğinin yetişmesi ve bu sayede güçlü Türkiye’nin oluşarak yoluna emin adımlarla ilerlemesi için gençlere her zaman destek olacaklarını ifade eden Arı, gençlerin fikirlerine ve sahadan iletecekleri bilgilere değer verdiğini vurguladı. Arı: “Gençlerin önerilerini ve fikirlerini değerlendirmede titiz davranıyoruz. Nevşehir Belediyesi olarak her zaman gençliğin enerjisinden yararlanacağız.” diye konuştu.


AK Parti’nin gençlere olan pozitif ayrımcılığını Nevşehir’de de hayata geçirdiğini anlatan Arı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gençler bizim iki gözümüzün nurudur. Nevşehir’de yola çıktığımız ilk günden beri söylediğimiz bir şey var; ‘Bizler gençlere pozitif ayrımcılık yapacağız’ Bu sözümün sonuna kadar arkasındayım. Çünkü ülkemizin geleceği siz gençlersiniz. O yüzden bu şehri ve bu ülkeyi hatta dünyayı siz gençlerle birlikte değiştireceğiz” diye konuştu.


İstanbul seçimleri için gençlerin en doğru kararı vereceğine inandığını ifade eden Arı sözlerini şöyle sürdürdü:


“Ben yeni nesilden umutluyum. Bize sorgusuz, sualsiz biat eden cahil bir gençlik değil, neye inandığını, neyi savunduğunu, neyin mücadelesini verdiğini bilen, bunun için gereken her türlü donanıma sahip bir gençlik lazım. 15 Temmuz gecesi gördük ki işte bu vasıflara sahip gençlik, gerektiğinde ülkesi ve milleti için, istiklali ve istikbali için gözünü kırpmadan canını dahi ortaya koyabilmektedir. Böyle bir gençlik Türkiye ve dünya için büyük öneme sahip İstanbul’un başkanının belirlenmesinde en doğru kararı verecektir.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 10:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belçika, terör örgütüne üye kazandırma ve farklı ülkelerdeki eğitim kamplarında faaliyet gösterme suçlamasıyla 2 PKK'lı teröristi tutukladı
    1. Belçika, terör örgütüne üye kazandırma..
    2. Varank: Gayemiz çocuklarımızı bilim ve..
    3. Çeşmeli öğrenciler ’tasarruflarıyla’..
    4. GRAFİKLİ - Genelkurmay çatı davasında..
    5. "Bahreyn Çalıştayı'nda toplayacakları..
    6. İhracat artışında bölgelerin şampiyonu..
    7. Altın Emlak temsilcileri buluştu
    8. Büyükşehir’den ekskavatör ihalesi
    9. Bu tarif damaklarınızı şenlendirecek:..
    10. Rus isimden ortak S-400 üretimi..
    11. Bayram Malkan ‘Avrupa Oyunları’nda
    12. Pekcan: "Döviz kredisi cinsinden Türk..
    13. İstanbul turizmine kruvaziyeli destek
    14. Süper Lig'de en çok bileti Trabzonspor..
    15. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türk..
    16. "YKS tercih kılavuzunu bu hafta..
    17. Yılın en uzun gününde Piazza’da..
    18. Türk şirketleri, "nakitsiz topluma"..
    19. Önce itiraf etti sonra inkarı seçti
    20. Ormanın içindeki "gizli cennet"..
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz