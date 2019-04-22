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İstanbul'da gece yarısı hareketli saatler! Çok sayıda polis sevk edildi...

Sarıyer'de bir kadının lüks bir otomobile bindirilerek kaçırıldığı ihbarı polisi harekete geçirdi. Otomobil Bahçeköy civarında ekipler tarafından durdurulmak istendi. Ancak sürücü kaçmaya çalışırken bir polis memuruna çarparak ağır yaralanmasına neden oldu.

22 Nisan 2019 Pazartesi 06:30
İstanbul'da gece yarısı hareketli saatler! Çok sayıda polis sevk edildi...

Olay saat 02.00 sıralarında Bahçeköy'de meydana geldi. Bir kadının zorla lüks bir otomobile bindirilerek kaçırıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, Bahçeköy civarında kurulan kontrol noktasında içinde biri kadın üç kişinin bulunduğu 34 NJ 5049 plakalı şüpheli aracı durdurmak istedi. Araç sürücüsü önce durdu. Araçta bulunan kadın ve bir erkek şahsın inmesinin ardından sürücü geri geri kaçmaya başladı.

Kaçmak isterken polis memuruna çarptı

Bu sırada otomobilin arka kısmında bulunan polis memuruna çarpan otomobil olay yerinden hızla kaçmaya başladı. Otomobilin kaçması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Belgrad Ormanında kovalamaca yaşandı

Bahçeköy'den çıkarak Belgrad Ormanı'na kaçan otomobil ile polis arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Bahçeköy Yolu üzerinde polisin açtığı ateş nedeniyle lastikleri patlayan otomobili terk eden şüpheli ormanlık alanda kayıplara karıştı.

Ormanlık alanda kaçan şüpheli arandı

Aracın terk edilmiş olarak bulunması üzerine polis ekipleri şüphelinin kaçabileceği ormanlık alanlarda arama yaptı. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen şüpheli bulunamadı.

Hastaneye kaldırılan polis memurunun durumu ağır

Kaçan sürücünün çarptığı polis memuru olay yerine gelen ambulansla Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden polis memurunun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, ilk kontrol noktasında araçtan inen biri kadın iki kişi polis ekipleri tarafından ifadelerine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 06:59
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