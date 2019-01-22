0553 313 94 23

İstanbul'da gasp operasyonu

Küçükçekmece, Güngören, Arnavutköy ve Bağcılar'da birçok kişiye gasp teşebbüsünde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi - Operasyonda suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yakalanan Sinan Ş'nin cezaevi firarisi olduğu öğrenildi

22 Ocak 2019 Salı 13:22
İstanbul'da gasp operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen gasp operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bazı gasp şüphelilerinin yakalanması için yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, 15 Ocak'ta Küçükçekmece, Bağcılar, Başakşehir ve Güngören'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Sinan Ş'nin de (45) aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca, birçok suç eşyası ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin çarşaf giyerek kadın kılığında 26 Kasım'da Küçükçekmece'de Mehmet Akif Mahallesi'nde Suriye uyruklu kuyumcu A.Ö'yü silahla tehdit edip iş yerine ateş ederek gasp teşebbüsünde bulundukları, 6 Aralık'ta da Güngören Sanayi Mahallesi Sancak Sokak'ta bankadan para çeken Y.E.S'yi silahla tehdit edip yaralayarak bin 200 lira ile bin 150 dolarını gasbettikleri tespit edildi.

Ayrıca şüphelilerin 10 Ocak'ta Arnavutköy Hadımköy'de bir firmada çalışan A.K. ile Ö.S'nin bankadan çektikleri 183 bin lirayı silahla ateş ederek gasbetmeye çalıştıkları, 15 Ocak'ta Bağcılar Mahallesi Koçman Caddesi üzerinde bankadan para çeken M.U'yu ateş ederek gasbetmeye çalıştıkları belirlendi.

Öte yandan, suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Sinan Ş'nin cezaevi firarisi olduğu, emniyette de cinayetten suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 13:22
  1. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri
  2. gasp
  3. İstanbul
  4. operasyon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kvitova Avustralya Açık'ta yarı finalde
    1. Kvitova Avustralya Açık'ta yarı finalde
    2. Chidozie Awaziem kimdir nereli ve kaç..
    3. İbn Haldun Üniversitesi'nden "Gülümse..
    4. Oyak Renault, 2018'de 602 bin 421..
    5. Türkiye'nin yer altında 300 milyar..
    6. Pakistan'daki kazada ölü sayısı 27'ye..
    7. THY İstanbul Havalimanı tesisleri açıldı
    8. Çaykur Rizespor'da transfer
    9. Ünlü oyuncu Özdil'e böyle isyan etti:..
    10. Otomobil kamyonun altına girdi: 1 ölü
    11. Ofer baskınının ardından tüm İsrail..
    12. Kardeşi Bülent Settaş'a ateş püskürdü:..
    13. İstanbul'da gasp operasyonu
    14. Boyun ağrısından kolayca kurtul
    15. Diyanet hac personeli başvuru şartları..
    16. Karlı dağlarda vatan nöbeti
    17. "Bankacılık sektörü bu dönemde elini..
    18. AK Partili başkanın makam aracı su..
    19. Cristiano Ronaldo'ya hapis cezası!
    20. Anketler sonrası harekete geçildi! AK..
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık