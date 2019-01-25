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İstanbul’da ilginç olay! İzleyenler bir türlü anlam veremedi

İstanbul Merter’de kimliği belirsiz bir şahıs eline aldığı taşı park halindeki araca fırlattı. Görüntüyü izleyen vatandaşlar, şahsın ne neden bu eylemi yaptığına anlam veremedi.

25 Ocak 2019 Cuma 10:30
İstanbul’da ilginç olay! İzleyenler bir türlü anlam veremedi

Merter’de akşam saatlerinde kimlik belirsiz bir şahıs, park halindeki kargo aracına yerden aldığı taşı fırlattı. Ardından hiçbir şey olmamış gibi aracına binen şahıs, kayıplara karıştı. Araçta meydana gelen zararın sebebini anlamak için güvenlik kamera görüntülerine bakan sahibi şoke oldu.

Yerden alıp fırlattı

Olay, geçtiğimiz 13 Aralık Perşembe günü saat 23.26'da Güngören Merter Mehmet Mesih Özmen Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde sokak üzerinde aracını durduran şahıs, aşağıya indi. Bir süre çevreye bakınan şahıs, yerden aldığı bir taşı park halindeki kargo aracına fırlattı. Ardından hiçbir şey olmamış gibi aracına binen zanlı, olay yerinden uzaklaştı. Aracını çalıştırmak için sabah sokağa gelen sürücü, camda meydana gelen hasarı görünce bir anlam veremedi. Aracına nasıl zarar geldiğini anlamak için güvenlik kamera görüntülerini izleyen sürücü, gördüğü manzara karşısında şok oldu. Kamera görüntülerini alan araç sahibi, polis merkezine giderek kimliği belirsiz şahıs hakkında şikayetçi oldu.

O garip olay ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobilden inen bir kişi çevrede yürüyor. Bir süre sonra yerden taş alan şahıs, park halindeki aracın camına fırlatıyor.

Polis, araca zarar veren şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 10:30
  1. Merter
  2. park halindeki araç
  3. taş fırlattı

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