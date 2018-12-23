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İstanbul'da fuhuş operasyonu

Silivri'de 2 otel ve bir eğlence mekanında yabancı uyruklu kadınların fuhuş amaçlı çalıştırıldığının belirlenmesi üzerine düzenlenen operasyonda, 4 kişi yakalandı- Operasyonda, zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 20 kadın kurtarıldı

23 Aralık 2018 Pazar 15:28
İstanbul'da fuhuş operasyonu

İSTANBUL (AA) - Türkiye'ye ev işleri ve çocuk bakıcılığı hizmetlerinde çalıştırma bahanesiyle getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen 4 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri'de 2 otel ve bir eğlence yerinde çalışan yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen suç örgütü üyelerini takibe aldı. Teknik ve fiziki takip çalışmasının ardından, jandarma adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda fuhşa aracılık ve yer temin etmek suçundan arandığı tespit edilen otel müdürü A.D. ile suç örgütü üyesi olduğu ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı, fuhşa zorlanan 20 yabancı uyruklu kadın da kurtarıldı.

Türkiye'ye ev işleri ve çocuk bakıcılığı hizmetlerinde çalıştırma bahanesiyle getirildikleri öğrenilen kadınların 3'ünün HIV virüsü taşıdığı tespit edildi. Yabancı uyruklu kadınlar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Operasyon düzenlenen oteller ve eğlence merkezi, işletmecileri hakkında idari işlem uygulanarak kapatılırken, 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 15:28
  1. Fuhuş
  2. İl Jandarma Komutanlığı
  3. İstanbul
  4. jandarma
  5. operasyon

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