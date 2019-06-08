0553 313 94 23

İstanbul'da film gibi olay... İnfaza gidiyordu polis son anda yakaladı

BAHÇELİEVLER’de cezaevinden çıktıktan sonra ayrı yaşadığı eşini barışma teklifini kabul etmeyince kurşun yağmuruna tutarak ağır yaralayan Hasan E.C., tedavisi süren eşini öldürmeye geldiği Çapa Hastanesi’nde son anda polis ekipleri tarafından silahı ile birlikte yakalandı. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanıyor.

08 Haziran 2019 Cumartesi 06:05
İstanbul'da film gibi olay... İnfaza gidiyordu polis son anda yakaladı

Bahçelievler, Zafer Mahallesi, Yıldırım Beyazıt caddesinde 5 Haziran 2019 tarihinde meydana gelen olayda Hasan E.C. tartıştığı eşi Ayşegül C.’yi kurşun yağmuruna tuttu. 4 kez karın bölgesinden, sol kolundan 2 kez, sağ kolundan 2 kez, kalça kısmından 1 kez vurulan kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan çalışmalarda Hasan E.C.’nin ticaretle uğraştığı, bir süre önce işlerinin kötü gittiği bu nedenle psikolojik rahatsızlık geçirdiği öğrenildi. Daha önce kızının kayınpederi Ahmet V.K.’yı Manisa’da tabanca ile yaralayan ve 7 buçuk ay hapis cezası alan şüphelinin kısa süre önce cezaevinden tahliye olduğu tespit edildi.

Gözaltına alındı

Şüphelinin tahliye olmasının ardından, cezaevinde olduğu sırada evi terk eden ve ağabeyinin yanına sığınan eşi Ayşegül C.’nin yanına konuşmak için gittiği, aralarında çıkan tartışma sonucu olayın meydana geldiği tespit edildi. Öte yandan, şüpheli hakkında mahkeme tarafından uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.

Polis, yakalamak için operasyonlarını sürdürdüğü şüphelinin, ağır yaralı olarak Çapa hastanesinde tedavi gören eşine yeni bir saldırı yapacağı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine hastane çevresinde ve içinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Alınan önlemler sonucu tabancasıyla birlikte hastaneye girmeye çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Suç makinası çıktı

Hastane girişinde gözaltına alınan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Şüphelinin daha önceden 12 kez tehdit, 4 adet kasten yaralama, sahtecilik ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından polise geliş kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin sorgusuna devam ediliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 05:15
  1. Manisa
  2. istanbul
  3. bahçelievler
  4. hastane
  5. saldırı
  6. son dakika

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Heyecanlandıran yazılım... Aracın şarj süresini iki katına çıkardılar
    1. Heyecanlandıran yazılım... Aracın şarj..
    2. Çorum'da feci kaza... 3 kişi hayatını..
    3. Düzce'de düğünde kan aktı... Ortalık..
    4. Trump açıkladı: Pazartesi başlar
    5. İstanbul'da film gibi olay... İnfaza..
    6. İzmir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
    7. İstanbul'da feci kaza... Metrelerce..
    8. Maduro Venezuela-Kolombiya sınırını..
    9. Kocaeli'de trafik kazası: 1 yaralı
    10. ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan’dan..
    11. Beşiktaş’da trafik kazası: 2 ölü 8..
    12. Başkentte gecekondu yangını
    13. ABD Meksika'ya uygulayacağı "yasa dışı..
    14. Ankara’da otomobil köprüden düştü
    15. İstanbul'da trafik kazası: 2 ölü, 8..
    16. "Hollywoodtürke" filminin galası..
    17. Putin'den Erdoğan'a övgü: Delikanlı..
    18. Almanya'da "Kalemin Ahengi" hat sanatı..
    19. Nijerya'da silahlı çete üyesi 90 kişi..
    20. Tunus ve Fas gazeteciler..
    21. Nükleer santral için Rusya'dan güzel..
    22. İçişleri Bakanı Soylu Eskişehir’de..
    23. Yıldırım, “31 Mart’ın tek mağduru 8,5..
    24. Rusya'dan Yunanistan'a tepki: S-300..
    25. Şanlıurfa'da silahlı kavga: 4 yaralı
    26. Türkiye'ye Rus uçaklarını işaret etti!..
    27. Trump'tan NASA’nın Ay’a gidiş..
    28. ABD Savunma Bakan Vekilinden Bakan..
    29. Putin açıkladı: ABD taktik değiştirdi
    30. Başkentte trafik kazası
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Dünyaca ünlü piyanist: Hilafetin kaldırılması ve harf inkılabı hataydı
    Dünyaca ünlü piyanist: Hilafetin kaldırılması ve harf inkılabı hataydı
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sezai ‘Beyaz Türkler’e oynuyor! Önce ‘Kürdistan’ şimdi ‘Ortak vatan’...
    Sezai ‘Beyaz Türkler’e oynuyor! Önce ‘Kürdistan’ şimdi ‘Ortak vatan’...