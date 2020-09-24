İstanbul’da FETÖ şüphelilerine eş zamanlı operasyon
İstanbul’da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün çeşitli meslek gruplarındaki yapılanmalarında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 33 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında örgütün çeşitli meslek gruplarına karıştığı belirlenen 33 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için örgütün hücre yapısı olan "gaygubet evi" olarak bilinen farklı ilçelerde 27 adrese eş zamanlı operasyon başlattı.
Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerde aramaların devam ettiği bildirildi.