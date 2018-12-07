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İstanbul'da FETÖ operasyonu

Örgütün hücre evlerine düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli yakalandı

07 Aralık 2018 Cuma 12:50
İstanbul'da FETÖ operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün, hücre evlerinde saklanan örgüt üyeleri hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerinde harekete geçen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 ilçede 11 adresteki operasyonda 13 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda sahte kimlik, tutuklu örgüt üyelerine yazılmış mektup, örgütsel doküman ve dijital malzeme ile bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 12:50
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