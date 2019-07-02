Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda feci kaza! Tünel savaş alanına döndü
Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünelde meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucu 5 kişi hastaneye kaldırılırken, tünel savaş alanına döndü.02 Temmuz 2019 Salı 15:04
İstanbul Anadolu Yakası'nda yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünelde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Tünel adeta savaş alanına dönerken, yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, bugün saat 14.15 sıralarında meydana geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda yeni açılan tünelde biri kamyon olmak üzere dört araç birbirine girdi. Kaza sonucu tünel adeta savaş alanına döndü. Kazada ikisi ağır 5 kişi yaralanırken, tünel trafiğe kapandı.
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