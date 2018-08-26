Etiler'de feci kaza! Çok sayıda kişi yaralandı
İstanbul'da TEM otoyolu Etiler yol ayrımında minibüs kaza yaptı. Kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildiği öğrenildi.26 Ağustos 2018 Pazar 09:43
Kaza saat 09.15 sıralarında meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine seyir halinde olan bir servis minibüsü devrildi. Kazada minibüste bulunan 8 kişi yaralandı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Bazı yaralılar yerde bekledi. Kazada yaralanan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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