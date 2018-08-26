Etiler'de feci kaza! Çok sayıda kişi yaralandı

Kaza saat 09.15 sıralarında meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine seyir halinde olan bir servis minibüsü devrildi. Kazada minibüste bulunan 8 kişi yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Bazı yaralılar yerde bekledi. Kazada yaralanan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.