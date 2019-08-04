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İstanbul'da havai fişek kazası! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Büyükçekmece'de festival alanında havai fişeklerin fırlatma rampasında meydana gelen patlama sonucu 13 kişi yaralandı. Olayla ilgili Büyükçekmece Belediyesinden de açıklama yapıldı.

04 Ağustos 2019 Pazar 08:37
İstanbul'da havai fişek kazası! Çok sayıda yaralı var

Büyükçekmece Belediyesinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivalinin final gecesinde herkesi üzen bir havai fişek kazası meydana geldiği belirtilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Asılsız haberlere lütfen inanmayın"

"Havai fişek firmasının atımı sırasında bir fişek yerde patlamış ve 13 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımıza hastanelerde ayakta tedavi yapılmış ve taburcu edilmişlerdir. Sosyal medya üzerinden paylaşılan asılsız haberlere lütfen inanmayınız. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

20’inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin kapanış törenindeki havai fişek gösterisi sırasında havai fişekler fırlatma rampasında patlamış, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 08:37
  1. istanbul
  2. Büyükçekmece
  3. havai fişek kazası

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