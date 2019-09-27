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Faciadan dönülmüş! 122 çürük bina depremden 2 ay önce yıkıldı

İstanbul ve çevre illeri etkileyen Marmara'daki 5.8 büyüklüğündeki depremle ilgili hasar tespit çalışmaları devam ederken önemli bir bilgiye ulaşıldı. Kağıthane’de, çökmesi muhtemel çok sayıda bina depremden 2 ay önce ‘kentsel dönüşüm’ kapsamında kontrollü bir şekilde yıkılmıştı.

27 Eylül 2019 Cuma 10:55
Faciadan dönülmüş! 122 çürük bina depremden 2 ay önce yıkıldı

Merkez üssü Silivri açıkları olan 5.8 şiddetindeki deprem, dün İstanbul genelinde korku ve paniğe neden oldu. Ancak söz konusu sarsıntıda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, meskenlerde de ciddi bir hasar oluşmadı. Bakanlık ve AFAD ekipleri, birkaç noktadan ‘çatlak bina’ ihbarı üzerine harekete geçerek inceleme başlattı.

O ihbarın yapıldığı ilçelerden biri de Kağıthane oldu. Bir binanın, deprem etkisiyle yandaki binaya yaklaştığını gören vatandaşlar yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, inceleme başlattı. Dün gerçekleşen depremde yaşanabilecek olası bir facianın önüne, 2 ay önce geçildi.

22 Nisan 2019 tarihinde istinat duvarının çökmesi sonucu oluşan toprak kayması, birçok evi tehlikeye soktu. Olay yerine ulaşan basın mensupları, çalışmaları görüntülerken bir apartman büyük gürültüyle yıkıldı. Daha önce tahliye edilen o binada can kaybı yaşanmadı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediyenin işbirliğinde, bölgedeki binalar tek tek mercek altına alındı. Tam 122 çürük bina tespit edildi. Temmuz ayı itibariyle de kontrollü yıkım çalışmaları gerçekleştirildi. Evleri yıkılan vatandaşlar, kira yardımı verilerek sağlam konutlara yerleştirildi. Söz konusu mahalle moloz yığınlarıyla doldu.

2 ay önce kontrollü bir şekilde yıkıldı

Çürük binaların yıkılmasından 2 ay sonra, 26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul 5.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Söz konusu yapılara daha önce müdahale edilmesiyle Kağıthane büyük bir facianın eşiğinden döndü. (Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 10:55
  1. İstanbul
  2. Silivri
  3. deprem
  4. AFAD

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