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İstanbul'da eve uyuşturucu operasyonu! Polise tornavidayla direnmeye çalıştı

Torbacı, narkotik ekiplerine tornavidayla direnmeye çalıştı. Evde çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

11 Kasım 2018 Pazar 10:46
İstanbul'da eve uyuşturucu operasyonu! Polise tornavidayla direnmeye çalıştı

Taksim’de geçtiğimiz 21 Ekim Pazar günü bir otelde ölü bulunan 28 yaşındaki Ali Rıza Eren’in uyuşturucu komasına girerek ölümü sonucu geçen İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri çalışma başlatmıştı.

Çalışma kapsamında narkotimler, gence kimyasal sıvı olan GHB satarak ölümüne neden olan torbacı Ceyhun T. ile “Azat” lakaplı zehir tacirini yapılan operasyonla gözaltına almıştı. Gencin ölümüyle ilgili araştırmalarını daha da derinleştiren narkotik polisi, üniversiteli gence bir torbacının daha uyuşturucu madde sattığını tespit etti.

Tornavidayla polise direnmeye çalıştı

Torbacıyı fiziki ve teknik takibe alan narkotimler, verileri toplamalarının ardından operasyon için düğmeye bastı. Hazırlıklarını tamamlayan polis, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında harekete geçerek Esenyurt Saadetdere Mahallesi 95. Sokak üzerindeki binaya geldi. Dairenin tespit edilmesinin ardından kapıyı çalan narkotimler, Deniz Ç.’yi (36) yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Polis ayrıca ters kelepçelenen torbacının elindeki tornavidayı da aldı.

Ev didik didik arandı

Tim ardından evde arama yapmaya başladı. Evi didik didik arayan narkotimler, çekmecenin çeşitli yerlerine gizlenmiş, çok sayıda ve miktarda metamfetamin ve ecstasy hap ele geçirdi.

Bebe yazılı biberon bulundu

Detaylı arama yapan polis, bazanın altında çok miktarda “skunk” diye tabir edilen ot esrar buldu. Top haline getirilmiş çorapları da inceleyen polis, içerisinde yine ot esrar ele geçirdi. Su şişelerine bakan polis, damlası 500 liraya satılan çok miktarda GHB adlı kimyasal sıvıları da buldu.

Hassas terazi, tomarla kilitli poşet ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 500 lirayı da ele geçirilen narkotimlerin dikkatini “bebe” yazılı bir biberon çekti. Torbacının düzenek kurduğu biberonla, evine gelen bağımlılara uyuşturucu madde kullandırdığı ortaya çıktı.

Tutuklandı

Aramaların ardından evde yakalanan torbacı Deniz Ç., ters kelepçelenerek ve başları eğdirilerek polis aracına götürüldü. Gözaltına alınan şüpheli, sorgusunun ardından ifadesi alınması sonrası adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan sevk edilen torbacı, “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve sıvılar ise incelenmek üzere şubeye götürüldü.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 10:46
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