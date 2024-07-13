İstanbul'da ev alamıyoruz, Dubai'de mi alalım?

Dubai, sunduğu vergi avantajları ve yüksek kira getirisi ile Türkler başta olmak üzere dünya genelinden yatırımcıları cezbetmeye devam ediyor.

Dubai’nin gözde markalı konut projesi Rove Home Marasi Drive, yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor. Business Bay bölgesinde yer alan bu proje, Downtown ve Dubai Mall’a yakın bir konumda bulunuyor. Uzun ve kısa dönem kiralama için ideal bir yatırım alanı olarak öne çıkan bölgede yer alıyor.

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Rove, Dubai’de sevilen bir otel markasıdır ve projede 55 farklı sosyal donatı alanı ve mükemmel bir mimariyle tamamen eşyalı olarak teslim ediliyor. Rove Home Marasi Drive’daki daireler, $274,000’dan başlayan uygun fiyatlarla satılıyor ve %10 peşinatla yatırım yapma imkanı da bulunuyor. Ayrıca, projeyi yerinde görmek isteyenlere Dubai’ye ücretsiz uçak, otel ve vize dahil bir seyahat hediye ediliyor. Golden vize yeterliliğinde yatırım yaparsanız, Rove tüm golden vize seyahat ve evrak maliyetlerini karşılıyor. Etkinlik 21 Temmuz Pazar günü Suadiye Otel’de düzenlenecek.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vartur’un sahibi ve Uluslararası Gayrimenkul Uzmanı Şerif Nadi Varlı, projeyle ilgili şunları söyledi; “USD ve AED 1997’den beri sabit kurda olduğu için yatırım dolar bazında hiç değer kaybetmiyor. Dolayısıyla dolara endeksli bir gelir söz konusu. IRTH Gayrimenkul Gelistiricisi, Dubai’nin en koklu lokal ailelerinden birine ait. Bu da inşaatın kalitesi, teslim suresi ve firmanın güvenilirliği konusunda akılda soru işareti bırakmıyor. ROVE otelleri, Dubai’nin en büyük iki firması olan EMAAR ve Dubai Holding’in ortak girişimi. Çok başarılı olan otel zinciri, su anda bölgede ve bölge dışında yeni oteller açan tek yerli firma.”

İŞTE PROJENİN ÖNE ÇIKAN NOKTALARI:

KONUM: Business Bay bölgesinde yer alan Rove Home Marasi Drive, Downtown ve Dubai Mall’a yakın bir konumda bulunuyor. Bu bölge, uzun ve kısa dönem kiralama için ideal bir yatırım alanı olarak öne çıkıyor.

MARKA DEĞERİ: Rove, Dubai’de sevilen bir otel markasıdır. Proje, 55 farklı sosyal donatı alanı ve mükemmel bir mimariyle tamamen eşyalı olarak teslim ediliyor.

Fiyatlar ve Ödeme Seçenekleri: Rove Home Marasi Drive’daki daireler, $274,000’dan başlayan uygun fiyatlarla satılıyor. %10 peşinatla yatırım yapma imkanı da bulunuyor. Ayrıca, projeyi yerinde görmek isteyenlere Dubai’ye ücretsiz uçak, otel ve vize dahil bir seyahat hediye ediliyor.

GOLDEN VİZE İMKANI: Golden vize yeterliliğinde yatırım yaparsanız, Rove, tüm golden vize seyahat ve evrak maliyetlerini karşılıyor.

Etkinlik 21 Temmuz Pazar günü Suadiye Otel’de düzenlenecek. Detaylı bilgi ve rezervasyon için “ROVE” yazarak geri dönüş alabilirsiniz.