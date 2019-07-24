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İstanbul’da etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini sürdürüyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:02
İstanbul’da etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Etkili olan sağanak nedeniyle İstanbul Boğazı’na çamur aktığı da görüldü.



İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Taksim Meydanı’ndan geçen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerine ait saçakların altında yağmurun etkisini azaltmasını bekledi. Kimi vatandaşların ise gidecekleri yerlere yağmur altında koşarak gittikleri görüldü. Bunun yanı sıra sağanak nedeniyle derelerden İstanbul Boğazı’na çamur aktı. Yağmurla gelen çamur İstanbul Boğazı’nın rengini kahverengiye çevirdi. İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağışın gün boyu etkisini sürdüreceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:02
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