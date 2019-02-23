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İstanbul’da etkili olan fırtına ve yağış vatandaşa zor anlar yaşattı

Meteoroloji ve AKOM’un yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor.

23 Şubat 2019 Cumartesi 09:11
İstanbul’da etkili olan fırtına ve yağış vatandaşa zor anlar yaşattı

Meteoroloji ve AKOM’un yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor.


İstanbul’da dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli fırtına ve yağış etkisini sabah saatlerinde de sürdürüyor. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için Taksim Meydanı’ndan geçen vatandaşlar etkili olan fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Rüzgar nedeniyle şemsiyeler ters dönerken vatandaşlar yürümekte zorluk çekti. İstanbul genelinde etkili olan yağışın akşam saatlerinde kara dönüşmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 09:11
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