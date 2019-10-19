0553 313 94 23

İstanbul'da esrarengiz olay! Çin vatandaşı ortadan kayboldu

İstanbul’da bir ithalat firmasında çalışan 31 yaşındaki Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu, 2 Ekim’de otomobiliyle yaptığı kazanın ardından esrarengiz biçimde sırra kadem bastı. Polis kayıtlarına göre, Lisha Yu’nun otomobili ortadan kaybolmasından iki gün sonra otoyol gişesinden geçti. Ancak ne otomobilden ne de Lisha Yu’dan haber yok. Ailesi Çin’den gelerek kızlarını İstanbul’da aramaya başladı.

19 Ekim 2019 Cumartesi 12:01
İstanbul'da esrarengiz olay! Çin vatandaşı ortadan kayboldu

Lisha Yu Fatih’te kendisi gibi Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı olan erkek arkadaşı ile birlikte yaşıyordu. Bir ithalat firmasında çalışan Lisha Yu, 2 Ekim’de kendi kullandığı 34 MM 6988 plakalı, siyah renkli otomobille evden ayrıldı.

Erkek arkadaşının iddiasına göre aynı gün saat 23.30 sıralarında kendisini arayarak küçük bir kaza yaptığını, çarptığı aracın sahiplerinin kendisiyle konuşmak istediğini söyledi.

Ancak telefon tam olarak çekmediği için karşı taraftakilerin sesi anlaşılamadı. Lisha Yu birkaç dakika sonra erkek arkadaşını tekrar aradı. Erkek arkadaşı telefonu duymadığı için açamadı.

Geri aradığında ise Lisha Yu’nun telefonu kapalıydı. Bir daha da Lisha Yu’dan haber alınamadı. Erkek arkadaşı ertesi gün karakola giderek Lisha Yu’nun kaybolduğunu ihbar etti.

Polis kayıtlarına göre Lisha Yu’nun otomobili iki gün sonra 4 Ekim’de, saat tam 14.05’te Mahmutbey Gişeleri’nden Topkapı yönüne doğru geçiş yapmıştı.

Ailesi İstanbul’a geldi

Çin’de yaşayan ailesi Lisha Yu’nun kaybolduğunu erkek arkadaşından öğrendi.

İstanbul’a gelen aile polise başvurarak kızlarının bulunmasını talep etti. Çin Halk Cumhuriyeti’nin İstanbul Başkonsolosluğu da Lisha Yu’nun bulunması için devreye girdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 12:01
  1. İstanbul
  2. çin vatandaşı
  3. istanbul

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MEB'den öğretmenlere ara tatil programı
    1. MEB'den öğretmenlere ara tatil programı
    2. Ermeni kilisesinden Türk askerine..
    3. YPG/PKK Ermeni kilisesini de karargah..
    4. Vergi uygulamalarında yeni dönem
    5. 'İstanbul'da üretip 230 noktaya sattık'
    6. 4 yıl asgari ücretle çalışan ne kadar..
    7. “Barış istiyor”dunuz, “Akan su değil,..
    8. İdrar rengi neden koyulaşır?
    9. Eski hakem Erman Toroğlu: Eski Fatih..
    10. Rus Büyükelçi'nin 'Kur'an-ı Kerim'..
    11. Erdoğan "abim" dediği isim için..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması..
    13. Bomba iddia! Ryan Babel..
    14. Atatürk Havalimanı'nda bırakılan..
    15. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
    16. Erdoğan uyardı: "Adı Ahmet ama..
    17. ABD'de havaalanında can pazarı! Ölü ve..
    18. 3 yıl çalışan ne kadar tazminat alır?..
    19. Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması!..
    20. Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat..
    David Rothschild'den dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti
    David Rothschild'den dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti
    ABD ile varılan anlaşma sonrası Erdoğan'ın fotoğrafları olay oldu
    ABD ile varılan anlaşma sonrası Erdoğan'ın fotoğrafları olay oldu
    Türkiye ve ABD anlaştı! Rusya'dan flaş çağrı
    Türkiye ve ABD anlaştı! Rusya'dan flaş çağrı
    ABD ile anlaşması soruldu, hazırlıksız yakalandı!
    ABD ile anlaşması soruldu, hazırlıksız yakalandı!
    Damadın ‘beraati’ne Mehmet Metiner’den tepki: Artık bu tuhaf ve üzücü olaylar son bulmalı
    Damadın ‘beraati’ne Mehmet Metiner’den tepki: Artık bu tuhaf ve üzücü olaylar son bulmalı

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2019
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek
    İki başörtü yasakçısı, İlahiyat Camii’nden uğurlanırken!
    İki başörtü yasakçısı, İlahiyat Camii’nden uğurlanırken!