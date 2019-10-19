İstanbul'da esrarengiz olay! Çin vatandaşı ortadan kayboldu

Lisha Yu Fatih’te kendisi gibi Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı olan erkek arkadaşı ile birlikte yaşıyordu. Bir ithalat firmasında çalışan Lisha Yu, 2 Ekim’de kendi kullandığı 34 MM 6988 plakalı, siyah renkli otomobille evden ayrıldı.

Erkek arkadaşının iddiasına göre aynı gün saat 23.30 sıralarında kendisini arayarak küçük bir kaza yaptığını, çarptığı aracın sahiplerinin kendisiyle konuşmak istediğini söyledi.

Ancak telefon tam olarak çekmediği için karşı taraftakilerin sesi anlaşılamadı. Lisha Yu birkaç dakika sonra erkek arkadaşını tekrar aradı. Erkek arkadaşı telefonu duymadığı için açamadı.

Geri aradığında ise Lisha Yu’nun telefonu kapalıydı. Bir daha da Lisha Yu’dan haber alınamadı. Erkek arkadaşı ertesi gün karakola giderek Lisha Yu’nun kaybolduğunu ihbar etti.

Polis kayıtlarına göre Lisha Yu’nun otomobili iki gün sonra 4 Ekim’de, saat tam 14.05’te Mahmutbey Gişeleri’nden Topkapı yönüne doğru geçiş yapmıştı.

Ailesi İstanbul’a geldi

Çin’de yaşayan ailesi Lisha Yu’nun kaybolduğunu erkek arkadaşından öğrendi.

İstanbul’a gelen aile polise başvurarak kızlarının bulunmasını talep etti. Çin Halk Cumhuriyeti’nin İstanbul Başkonsolosluğu da Lisha Yu’nun bulunması için devreye girdi.