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İstanbul’da eski koca dehşeti! Eski eşini ve kayınbiraderini öldürdü

İstanbul Küçükçekmece’de psikolojik sorunları olan koca boşandığı eşini ve eski kayınbiraderini gözünü kırpmadan öldürdü. Yaşanan olay nedeniyle mahalleli sokağa dökülürken, katil koca 155’i arayarak polise teslim oldu.

11 Kasım 2018 Pazar 07:29
İstanbul’da eski koca dehşeti! Eski eşini ve kayınbiraderini öldürdü

Dehşete düşüren olay, saat 22.30 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi Akçay Sokak’taki bir evde yaşandı. İddiaya göre, trafik kazasında ölen oğlu nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen K.O. isimli şüpheli akşam saatlerinde boşandığı eşi Zahide Oğuz’un evine gelerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.O. boşandığı eşi Zahide Oğuz’u darp edince kayınbiraderi Kutluay Oğuz araya girmeye çalıştı. Yaşanan kavga sonucunda öfkeli koca K.O. eski eşi Zahide Oğuz ve eski kayınbiraderi Kutluay Oğuz’u öldürerek evden ayrıldı. Evden gelen sesler üzerine mahalleli panik içinde sokağa döküldü. Olayın yaşandığı evi kontrol eden mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evin çevresinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaptığı çalışmaların ardından Zahide Oğuz ile kardeşi Kutluay Oğuz’un hayatını kaybettiğini belirledi. Sokağa dökülen mahalleliyi sakinleştirmeye çalışan polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan evden çıkan öfkeli koca K.O.’nun 155’i arayarak teslim olduğu öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 07:29
  1. İstanbul
  2. cinayet
  3. küçükçekmece
  4. Zahide Oğuz

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