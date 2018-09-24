İstanbul nöbetçi eczaneler İstanbul'da en yakın nöbetçi eczane isimleri
Bugün İstanbul ilçelerinde hangi eczane nöbetçi. Eczaneler nöbet sistemine göre akşamdan sabaha kadar açık olmakta. Peki bugün İstanbul'da nöbetçi eczane isimleri hangileri? İşte Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar, Bahçelievler, Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Büyükçekmece, Kartal, Üsküdar, Arnavutköy, Esenyurt, Beylikdüzü, Zeytinburnu, Fatih, Ümraniye, Sancaktepe ve diğer ilçelerde bu gece nöbetçi olan eczaneler24 Eylül 2018 Pazartesi 18:43
Bugün İstanbul ilçelerinde hangi eczane nöbetçi. Eczaneler nöbet sistemine göre akşamdan sabaha kadar açık olmakta. Peki bugün İstanbul'da nöbetçi eczane isimleri hangileri? İşte Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar, Bahçelievler, Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Büyükçekmece, Kartal, Üsküdar, Arnavutköy, Esenyurt, Beylikdüzü, Zeytinburnu, Fatih, Ümraniye, Sancaktepe ve diğer ilçelerde bu gece nöbetçi olan eczaneler
Heybeliada Eczanesi Adalar Heybeliada
Heybeliada Mahallesi Ayyıldız Caddesi 28
Büyükada Eczanesi Adalar Büyükada
Maden Mahallesi Çınar Caddesi 4/a
Burgazada Eczanesi Adalar Burgazada
Burgazadası Mahallesi Çınarlık Sokak 3
Vefa Eczanesi Arnavutköy
Hadımköy Mahallesi Cahit Sıtkı Tarancı Caddesi
Toki Eczanesi Arnavutköy Taşoluk
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mahmure Sokak 1a
İnci Eczanesi Arnavutköy
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Emine Sokak
Gökçe Eczanesi Ataşehir İçerenköy
İçerenköy Mahallesi Ertaş Sokak 19/a
Flora Eczanesi Ataşehir Küçükbakkalköy
Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Caddesi 10/a
Ahu Eczanesi Ataşehir Örnek
Örnek Mahallesi Neyzen Salimbey Sokak 21
Yurdakul Eczanesi Avcılar
Avcılar Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi 32a
Ispartakule Eczanesi Avcılar Ispartakule
Tahtakale Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi 13/1b
Deniz Avcılar Eczanesi Avcılar Parseller
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mimarsinan Caddesi 58b
Safa Eczanesi Bağcılar
Bağcılar Merkez Mahallesi 677. Sokak
Kirazlı Metro Eczanesi Bağcılar Barbaros
Kazım Karabekir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi 103-105/a
Güleç Eczanesi Bağcılar
Fatih Mahallesi Velioğlu Caddesi 68
Saydam Eczanesi Bahçelievler Şirinevler
Şirinevler Mahallesi Hastane Caddesi 16/b
Oksijen Eczanesi Bahçelievler
Bahçelievler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı
Burak Eczanesi Bahçelievler
Fevziçakmak Mahallesi Fatih Caddesi
Yeşilyurt Eczanesi Bakırköy Yeşilyurt
Yeşilyurt Mahallesi Sipahioğlu Caddesi 13/b
Mercan Eczanesi Bakırköy Zeytinlik
Zeytinlik Mahallesi Cumhuriyetçi Sokak 20-1
İpek Eczanesi Bakırköy Florya
Şenlikköy Mahallesi Mektep Sokak 52/2
Filiz Eczanesi Bakırköy Kartaltepe
Kartaltepe Mahallesi Filiz Sokak 47/a
Vişne Eczanesi Başakşehir Kayaşehir
Kayabaşı Mahallesi Kayaşehir Bulvarı 3
Selin Eczanesi Başakşehir Bahçeşehir
Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Kemal Sunal Caddesi 11
Funda Eczanesi Başakşehir
Başakşehir Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi Newista Life
Fetih Eczanesi Bayrampaşa Terazidere
Terazidere Mahallesi Manastır Caddesi 33/a
Ortaköy Eczanesi Beşiktaş Ortaköy
Mecidiye Mahallesi Muvakkit Sokak 10/a
Aysel Eczanesi Beşiktaş Türkali
Türkali Mahallesi Ihlamurdere Caddesi 118/b
Alemdar Eczanesi Beşiktaş Etiler
Etiler Mahallesi Özden Sokak 9/g
Kaya Eczanesi Beykoz Göksu
Göksu Mahallesi Göksu Caddesi 50
Çubuklu Eczanesi Beykoz Çubuklu
Çubuklu Mahallesi Fırın Sokak 18/a
Sümeyra Eczanesi Beylikdüzü Gürpınar
Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı 41ı
Özkan Eczanesi Beylikdüzü Yakuplu
Yakuplu Mahallesi 98. Sokak 1/1
Atrium Eczanesi Beylikdüzü
Büyükşehir Mahallesi Cumhuriyet Caddesi
Selin Eczanesi Beyoğlu Halıcıoğlu
Keçeci Piri Mahallesi Müverrih Ali Caddesi 60b
Mis Eczanesi Beyoğlu
Şehit Muhtar Mahallesi İstiklal Caddesi Mis Sokak,
Sıhhat Eczanesi Büyükçekmece
Fatih Mahallesi Turgut Reis Sokak
Gönülden Eczanesi Büyükçekmece Mimarsinan
Mimaroba Mahallesi Çarmıklı Caddesi 16/p
Dilem Eczanesi Büyükçekmece Tepecik
Ulus Mahallesi Atatürk Caddesi 24/a
Tamay Eczanesi Çatalca
Ferhatpaşa Mahallesi Ulus Caddesi
Mehmet Akif Eczanesi Çekmeköy
Mehmet Akif Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi 15a
Aydınlar Eczanesi Çekmeköy Taşdelen
Aydınlar Mahallesi Sultangazi Caddesi 53-57d
Defne Eczanesi Esenler Üçyüzlü
Menderes Mahallesi Pirireis Caddesi 45a
Feyza Eczanesi Esenler Atışalanı
Havaalanı Mahallesi Taşocağı Caddesi 42b
Mimoza Eczanesi Esenyurt
Piri Reis Mahallesi 2059. Sokak
Elvan Eczanesi Esenyurt Kıraç
Osmangazi Mahallesi Esen Caddesi 71d
Cemal Eczanesi Esenyurt Ardıçlı
Süleymaniye Mahallesi 781. Sokak 4
Aksu Eczanesi Esenyurt İncirtepe
İncirtepe Mahallesi Turgut Özal Caddesi 5a
Uludağ Eczanesi Eyüp Alibeyköy
Çırçır Mahallesi Güngören Caddesi 26/b
Kemerburgaz Eczanesi Eyüp Kemerburgaz
Mithatpaşa Mahallesi Dispanser Sokak 7
Gaye Eczanesi Eyüp
İslambey Mahallesi İslambey Caddesi
Zehra Eczanesi Fatih
Atikali Mahallesi Çarşamba Değirmeni Sokak
Serra Eczanesi Fatih Zeyrek
Zeyrek Mahallesi Nevşehirli İbrahimpaşa Caddesi 35b
Karabiber Eczanesi Fatih Beyazıt
Şehsuvar Bey Mahallesi Kadırga Limanı Caddesi 31/c
Göksun Eczanesi Fatih Cerrahpaşa
Cerrahpaşa Mahallesi Koca Mustafapaşa Caddesi 42/a
Çapa Şifa Eczanesi Fatih Şehremini
Şehremini Mahallesi Kerpiçhane Sokak 17/a
Park Eczanesi Gaziosmanpaşa 500 Evler
Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi İnönü Caddesi 29/b 500
Oğuz Eczanesi Gaziosmanpaşa Fevziçakmak
Fevzi Çakmak Mahallesi İstanbul Caddesi 30/c
Nuray Eczanesi Gaziosmanpaşa Pazariçi
Pazariçi Mahallesi Ordu Caddesi 243
Boyacıoğlu Eczanesi Gaziosmanpaşa
Mevlana Mahallesi Hekimsuyu Caddesi
Selda Eczanesi Güngören Merter
Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Gündoğdu Sokak 9
Çağrı Eczanesi Güngören Akıncılar
Akıncılar Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi 21-b
Yağmur Eczanesi Kadıköy Göztepe
Göztepe Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi 26/a
Sena Eczanesi Kadıköy Göztepe
Merdivenköy Mahallesi Yalvaç Sokak 20-a
Nedim Erdinç Eczanesi Kadıköy Moda Burnu
Caferağa Mahallesi Lütfübey Sokak 4/b Moda
Eylül Eczanesi Kadıköy
Hasanpaşa Mahallesi F. Kerim Gökay Caddesi
Erguvan Eczanesi Kadıköy Feneryolu
Feneryolu Mahallesi Bağdat Caddesi No:132/1-2
Aynur Eczanesi Kadıköy Erenköy
Erenköy Mahallesi Hatboyu Caddesi 27
Köklü Eczanesi Kadıköy Bostancı
Bostancı Mahallesi Kocayol Caddesi 30a
Sanayi İstanbul Eczanesi Kağıthane
Sultan Selim Mahallesi Şahinler Caddesi
Sabiha Eczanesi Kağıthane Hamidiye
Hamidiye Mahallesi Karaman Sokak 4/b
Parlak Eczanesi Kağıthane Gültepe
Telsizler Mahallesi Talatpaşa Caddesi 132/a
Çağrı Eczanesi Kağıthane Örnektepe
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank Caddesi 5/b
Yakacık Derman Eczanesi Kartal Yakacık
Çarşı Mahallesi Enis Akaygen Sokak 9
Nurdan Eczanesi Kartal
Karlıktepe Mahallesi Spor Caddesi
Kartal Eczanesi Kartal Soğanlık
Gümüşpınar Mahallesi Defneli Caddesi 4/1a
Defne Eczanesi Kartal Atalar
Atalar Mahallesi Atalar Caddesi 28/a
Hayat Eczanesi Küçükçekmece Cennet
Cennet Mahallesi Alparslan Caddesi
Sena Eczanesi Küçükçekmece İkitelli
Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi 67/b
Ferhat Eczanesi Küçükçekmece Sefaköy
İnönü Mahallesi Maslak Çeşme Caddesi 161
Elit Eczanesi Küçükçekmece Halkalı
Halkalı Merkez Mahallesi Tuna Caddesi 12a
Ab-ı Hayat Eczanesi Küçükçekmece
Söğütlüçeşme Mahallesi Kömürcü Yolu Caddesi
Fatoş Eczanesi Maltepe Feyzullah
Feyzullah Mahallesi Havuzlar Sokak 11/c
Yelken Eczanesi Maltepe Başıbüyük
Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük Caddesi 10a
Ulaş Eczanesi Maltepe Küçükyalı
Küçükyalı Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi 15
Süreyyapaşa Eczanesi Pendik Bahçelievler
Yenimahalle Mahallesi Süreyyapaşa Caddesi
Saydele Eczanesi Pendik
Fevzi Çakmak Mahallesi Anibal Sokak
Nermin Eczanesi Pendik Dolayoba
Çınardere Mahallesi Ayazma Caddesi 8
Deniz Eczanesi Pendik Esenyalı
Orhangazi Mahallesi İstiklal Caddesi 63a
Merkez Eczanesi Sancaktepe Sarıgazi
Kemal Türkler Mahallesi Osmangazi Caddesi 5
Osmangazi Eczanesi Sancaktepe Osmangazi
Osmangazi Mahallesi Genç Osman Caddesi 17/a
İstanbul Eczanesi Sancaktepe Sarıgazi
Meclis Mahallesi Başarı Sokak 1d
Karadeniz Eczanesi Sarıyer Ayazağa
Ayazağa Mahallesi Şehit İlhan Yurt Sokak 73b
Hayat Eczanesi Sarıyer Emirgan
Reşitpaşa Mahallesi Postayolu Caddesi 9/b
Büyükdere Su Eczanesi Sarıyer Büyükdere
Büyükdere Mahallesi Çayırbaşı Caddesi 81/a
Maslak 1453 Eczanesi Sarıyer Maslak
Maslak Mahallesi Söğüt (kadastral 1. Pafta) Sokak 20ah
Yeşilçay Eczanesi Şile Ağva
Ağva Merkez Mahallesi Yakuplu Caddesi 9/c
Betül Ketenci Eczanesi Şile
Hacıkasım Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 42/b
Selimpaşa Eczanesi Silivri Selimpaşa
Selimpaşa Merkez Mahallesi Kadirhas Caddesi 11
Derman Eczanesi Silivri
Piri Mehmet Paşa Mahallesi Hacı Pervane Caddesi
Kurtulan Eczanesi Şişli Halideedip
Halide Edip Adıvar Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi 25a
Ümit Şahin Eczanesi Şişli
Şişli Merkez Mahallesi Halaskargazi Caddesi
Gülbağ Hayat Eczanesi Şişli Mecidiyeköy
Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Ertuğrul Kabataş Caddesi 33a
Acar Eczanesi Şişli Nişantaşı
Meşrutiyet Mahallesi Vali Konağı Caddesi 105
Merve Eczanesi Sultanbeyli Mehmetakif
Abdurrahmangazi Mahallesi Ferah Caddesi 96
Gökçe Eczanesi Sultanbeyli
Abdurrahmangazi Mahallesi Şanlıurfa Caddesi Lokman Hekim Sokak,
Cebeci Eczanesi Sultangazi
Cebeci Mahallesi 1. Cebecı Yolu Caddesi
Anadolu Eczanesi Sultangazi Zübeydehanım
75. Yıl Mahallesi Istıklal Caddesi 19
Yeni Şifa Eczanesi Tuzla
Şifa Mahallesi İnönü Caddesi
Lavanta Eczanesi Tuzla
Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi
Yılmaz Eczanesi Ümraniye Kazımkarabekir
Kazım Karabekir Mahallesi Adem Yavuz Caddesi 22/a
Sipahi Eczanesi Ümraniye Atatürk
Atatürk Mahallesi Yeşil Sokak 1-a
Kurşunlu Eczanesi Ümraniye Aşağıdudullu
Adem Yavuz Mahallesi Esenlik Sokak 12a
Deval Eczanesi Ümraniye Çakmak
Mehmet Akif Mahallesi Elalmış Caddesi 27/b
Sürmelioğlu Eczanesi Üsküdar Ferah
Kısıklı Mahallesi Ferah Caddesi 69/b
İrem Eczanesi Üsküdar
Selamiali Mahallesi Güner Sokak Cumhuriyet Caddesi
Hülya Eczanesi Üsküdar Beylerbeyi
Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Caddesi 7
Füsun Eczanesi Üsküdar Acıbadem
Acıbadem Mahallesi Acıbadem Caddesi 137
Zaloğlu Eczanesi Zeytinburnu
Seyit Nizam Mahallesi Seyitnizam Caddesi
Sultan Eczanesi Zeytinburnu
Yenidoğan Mahallesi 42/4. Sokak
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