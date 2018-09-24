İstanbul nöbetçi eczaneler İstanbul'da en yakın nöbetçi eczane isimleri

Bugün İstanbul ilçelerinde hangi eczane nöbetçi. Eczaneler nöbet sistemine göre akşamdan sabaha kadar açık olmakta. Peki bugün İstanbul'da nöbetçi eczane isimleri hangileri? İşte Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar, Bahçelievler, Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Büyükçekmece, Kartal, Üsküdar, Arnavutköy, Esenyurt, Beylikdüzü, Zeytinburnu, Fatih, Ümraniye, Sancaktepe ve diğer ilçelerde bu gece nöbetçi olan eczaneler

Heybeliada Eczanesi Adalar Heybeliada

Heybeliada Mahallesi Ayyıldız Caddesi 28

Büyükada Eczanesi Adalar Büyükada

Maden Mahallesi Çınar Caddesi 4/a

Burgazada Eczanesi Adalar Burgazada

Burgazadası Mahallesi Çınarlık Sokak 3

Vefa Eczanesi Arnavutköy

Hadımköy Mahallesi Cahit Sıtkı Tarancı Caddesi

Toki Eczanesi Arnavutköy Taşoluk

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mahmure Sokak 1a

İnci Eczanesi Arnavutköy

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Emine Sokak

Gökçe Eczanesi Ataşehir İçerenköy

İçerenköy Mahallesi Ertaş Sokak 19/a

Flora Eczanesi Ataşehir Küçükbakkalköy

Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Caddesi 10/a

Ahu Eczanesi Ataşehir Örnek

Örnek Mahallesi Neyzen Salimbey Sokak 21

Yurdakul Eczanesi Avcılar

Avcılar Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi 32a

Ispartakule Eczanesi Avcılar Ispartakule

Tahtakale Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi 13/1b

Deniz Avcılar Eczanesi Avcılar Parseller

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mimarsinan Caddesi 58b

Safa Eczanesi Bağcılar

Bağcılar Merkez Mahallesi 677. Sokak

Kirazlı Metro Eczanesi Bağcılar Barbaros

Kazım Karabekir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi 103-105/a

Güleç Eczanesi Bağcılar

Fatih Mahallesi Velioğlu Caddesi 68

Saydam Eczanesi Bahçelievler Şirinevler

Şirinevler Mahallesi Hastane Caddesi 16/b

Oksijen Eczanesi Bahçelievler

Bahçelievler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı

Burak Eczanesi Bahçelievler

Fevziçakmak Mahallesi Fatih Caddesi

Yeşilyurt Eczanesi Bakırköy Yeşilyurt

Yeşilyurt Mahallesi Sipahioğlu Caddesi 13/b

Mercan Eczanesi Bakırköy Zeytinlik

Zeytinlik Mahallesi Cumhuriyetçi Sokak 20-1

İpek Eczanesi Bakırköy Florya

Şenlikköy Mahallesi Mektep Sokak 52/2

Filiz Eczanesi Bakırköy Kartaltepe

Kartaltepe Mahallesi Filiz Sokak 47/a

Vişne Eczanesi Başakşehir Kayaşehir

Kayabaşı Mahallesi Kayaşehir Bulvarı 3

Selin Eczanesi Başakşehir Bahçeşehir

Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Kemal Sunal Caddesi 11

Funda Eczanesi Başakşehir

Başakşehir Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi Newista Life

Fetih Eczanesi Bayrampaşa Terazidere

Terazidere Mahallesi Manastır Caddesi 33/a

Ortaköy Eczanesi Beşiktaş Ortaköy

Mecidiye Mahallesi Muvakkit Sokak 10/a

Aysel Eczanesi Beşiktaş Türkali

Türkali Mahallesi Ihlamurdere Caddesi 118/b

Alemdar Eczanesi Beşiktaş Etiler

Etiler Mahallesi Özden Sokak 9/g

Kaya Eczanesi Beykoz Göksu

Göksu Mahallesi Göksu Caddesi 50

Çubuklu Eczanesi Beykoz Çubuklu

Çubuklu Mahallesi Fırın Sokak 18/a

Sümeyra Eczanesi Beylikdüzü Gürpınar

Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı 41ı

Özkan Eczanesi Beylikdüzü Yakuplu

Yakuplu Mahallesi 98. Sokak 1/1

Atrium Eczanesi Beylikdüzü

Büyükşehir Mahallesi Cumhuriyet Caddesi

Selin Eczanesi Beyoğlu Halıcıoğlu

Keçeci Piri Mahallesi Müverrih Ali Caddesi 60b

Mis Eczanesi Beyoğlu

Şehit Muhtar Mahallesi İstiklal Caddesi Mis Sokak,

Sıhhat Eczanesi Büyükçekmece

Fatih Mahallesi Turgut Reis Sokak

Gönülden Eczanesi Büyükçekmece Mimarsinan

Mimaroba Mahallesi Çarmıklı Caddesi 16/p

Dilem Eczanesi Büyükçekmece Tepecik

Ulus Mahallesi Atatürk Caddesi 24/a

Tamay Eczanesi Çatalca

Ferhatpaşa Mahallesi Ulus Caddesi

Mehmet Akif Eczanesi Çekmeköy

Mehmet Akif Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi 15a

Aydınlar Eczanesi Çekmeköy Taşdelen

Aydınlar Mahallesi Sultangazi Caddesi 53-57d

Defne Eczanesi Esenler Üçyüzlü

Menderes Mahallesi Pirireis Caddesi 45a

Feyza Eczanesi Esenler Atışalanı

Havaalanı Mahallesi Taşocağı Caddesi 42b

Mimoza Eczanesi Esenyurt

Piri Reis Mahallesi 2059. Sokak

Elvan Eczanesi Esenyurt Kıraç

Osmangazi Mahallesi Esen Caddesi 71d

Cemal Eczanesi Esenyurt Ardıçlı

Süleymaniye Mahallesi 781. Sokak 4

Aksu Eczanesi Esenyurt İncirtepe

İncirtepe Mahallesi Turgut Özal Caddesi 5a

Uludağ Eczanesi Eyüp Alibeyköy

Çırçır Mahallesi Güngören Caddesi 26/b

Kemerburgaz Eczanesi Eyüp Kemerburgaz

Mithatpaşa Mahallesi Dispanser Sokak 7

Gaye Eczanesi Eyüp

İslambey Mahallesi İslambey Caddesi

Zehra Eczanesi Fatih

Atikali Mahallesi Çarşamba Değirmeni Sokak

Serra Eczanesi Fatih Zeyrek

Zeyrek Mahallesi Nevşehirli İbrahimpaşa Caddesi 35b

Karabiber Eczanesi Fatih Beyazıt

Şehsuvar Bey Mahallesi Kadırga Limanı Caddesi 31/c

Göksun Eczanesi Fatih Cerrahpaşa

Cerrahpaşa Mahallesi Koca Mustafapaşa Caddesi 42/a

Çapa Şifa Eczanesi Fatih Şehremini

Şehremini Mahallesi Kerpiçhane Sokak 17/a

Park Eczanesi Gaziosmanpaşa 500 Evler

Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi İnönü Caddesi 29/b 500

Oğuz Eczanesi Gaziosmanpaşa Fevziçakmak

Fevzi Çakmak Mahallesi İstanbul Caddesi 30/c

Nuray Eczanesi Gaziosmanpaşa Pazariçi

Pazariçi Mahallesi Ordu Caddesi 243

Boyacıoğlu Eczanesi Gaziosmanpaşa

Mevlana Mahallesi Hekimsuyu Caddesi

Selda Eczanesi Güngören Merter

Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Gündoğdu Sokak 9

Çağrı Eczanesi Güngören Akıncılar

Akıncılar Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi 21-b

Yağmur Eczanesi Kadıköy Göztepe

Göztepe Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi 26/a

Sena Eczanesi Kadıköy Göztepe

Merdivenköy Mahallesi Yalvaç Sokak 20-a

Nedim Erdinç Eczanesi Kadıköy Moda Burnu

Caferağa Mahallesi Lütfübey Sokak 4/b Moda

Eylül Eczanesi Kadıköy

Hasanpaşa Mahallesi F. Kerim Gökay Caddesi

Erguvan Eczanesi Kadıköy Feneryolu

Feneryolu Mahallesi Bağdat Caddesi No:132/1-2

Aynur Eczanesi Kadıköy Erenköy

Erenköy Mahallesi Hatboyu Caddesi 27

Köklü Eczanesi Kadıköy Bostancı

Bostancı Mahallesi Kocayol Caddesi 30a

Sanayi İstanbul Eczanesi Kağıthane

Sultan Selim Mahallesi Şahinler Caddesi

Sabiha Eczanesi Kağıthane Hamidiye

Hamidiye Mahallesi Karaman Sokak 4/b

Parlak Eczanesi Kağıthane Gültepe

Telsizler Mahallesi Talatpaşa Caddesi 132/a

Çağrı Eczanesi Kağıthane Örnektepe

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank Caddesi 5/b

Yakacık Derman Eczanesi Kartal Yakacık

Çarşı Mahallesi Enis Akaygen Sokak 9

Nurdan Eczanesi Kartal

Karlıktepe Mahallesi Spor Caddesi

Kartal Eczanesi Kartal Soğanlık

Gümüşpınar Mahallesi Defneli Caddesi 4/1a

Defne Eczanesi Kartal Atalar

Atalar Mahallesi Atalar Caddesi 28/a

Hayat Eczanesi Küçükçekmece Cennet

Cennet Mahallesi Alparslan Caddesi

Sena Eczanesi Küçükçekmece İkitelli

Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi 67/b

Ferhat Eczanesi Küçükçekmece Sefaköy

İnönü Mahallesi Maslak Çeşme Caddesi 161

Elit Eczanesi Küçükçekmece Halkalı

Halkalı Merkez Mahallesi Tuna Caddesi 12a

Ab-ı Hayat Eczanesi Küçükçekmece

Söğütlüçeşme Mahallesi Kömürcü Yolu Caddesi

Fatoş Eczanesi Maltepe Feyzullah

Feyzullah Mahallesi Havuzlar Sokak 11/c

Yelken Eczanesi Maltepe Başıbüyük

Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük Caddesi 10a

Ulaş Eczanesi Maltepe Küçükyalı

Küçükyalı Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi 15

Süreyyapaşa Eczanesi Pendik Bahçelievler

Yenimahalle Mahallesi Süreyyapaşa Caddesi

Saydele Eczanesi Pendik

Fevzi Çakmak Mahallesi Anibal Sokak

Nermin Eczanesi Pendik Dolayoba

Çınardere Mahallesi Ayazma Caddesi 8

Deniz Eczanesi Pendik Esenyalı

Orhangazi Mahallesi İstiklal Caddesi 63a

Merkez Eczanesi Sancaktepe Sarıgazi

Kemal Türkler Mahallesi Osmangazi Caddesi 5

Osmangazi Eczanesi Sancaktepe Osmangazi

Osmangazi Mahallesi Genç Osman Caddesi 17/a

İstanbul Eczanesi Sancaktepe Sarıgazi

Meclis Mahallesi Başarı Sokak 1d

Karadeniz Eczanesi Sarıyer Ayazağa

Ayazağa Mahallesi Şehit İlhan Yurt Sokak 73b

Hayat Eczanesi Sarıyer Emirgan

Reşitpaşa Mahallesi Postayolu Caddesi 9/b

Büyükdere Su Eczanesi Sarıyer Büyükdere

Büyükdere Mahallesi Çayırbaşı Caddesi 81/a

Maslak 1453 Eczanesi Sarıyer Maslak

Maslak Mahallesi Söğüt (kadastral 1. Pafta) Sokak 20ah

Yeşilçay Eczanesi Şile Ağva

Ağva Merkez Mahallesi Yakuplu Caddesi 9/c

Betül Ketenci Eczanesi Şile

Hacıkasım Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 42/b

Selimpaşa Eczanesi Silivri Selimpaşa

Selimpaşa Merkez Mahallesi Kadirhas Caddesi 11

Derman Eczanesi Silivri

Piri Mehmet Paşa Mahallesi Hacı Pervane Caddesi

Kurtulan Eczanesi Şişli Halideedip

Halide Edip Adıvar Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi 25a

Ümit Şahin Eczanesi Şişli

Şişli Merkez Mahallesi Halaskargazi Caddesi

Gülbağ Hayat Eczanesi Şişli Mecidiyeköy

Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Ertuğrul Kabataş Caddesi 33a

Acar Eczanesi Şişli Nişantaşı

Meşrutiyet Mahallesi Vali Konağı Caddesi 105

Merve Eczanesi Sultanbeyli Mehmetakif

Abdurrahmangazi Mahallesi Ferah Caddesi 96

Gökçe Eczanesi Sultanbeyli

Abdurrahmangazi Mahallesi Şanlıurfa Caddesi Lokman Hekim Sokak,

Cebeci Eczanesi Sultangazi

Cebeci Mahallesi 1. Cebecı Yolu Caddesi

Anadolu Eczanesi Sultangazi Zübeydehanım

75. Yıl Mahallesi Istıklal Caddesi 19

Yeni Şifa Eczanesi Tuzla

Şifa Mahallesi İnönü Caddesi

Lavanta Eczanesi Tuzla

Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi

Yılmaz Eczanesi Ümraniye Kazımkarabekir

Kazım Karabekir Mahallesi Adem Yavuz Caddesi 22/a

Sipahi Eczanesi Ümraniye Atatürk

Atatürk Mahallesi Yeşil Sokak 1-a

Kurşunlu Eczanesi Ümraniye Aşağıdudullu

Adem Yavuz Mahallesi Esenlik Sokak 12a

Deval Eczanesi Ümraniye Çakmak

Mehmet Akif Mahallesi Elalmış Caddesi 27/b

Sürmelioğlu Eczanesi Üsküdar Ferah

Kısıklı Mahallesi Ferah Caddesi 69/b

İrem Eczanesi Üsküdar

Selamiali Mahallesi Güner Sokak Cumhuriyet Caddesi

Hülya Eczanesi Üsküdar Beylerbeyi

Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Caddesi 7

Füsun Eczanesi Üsküdar Acıbadem

Acıbadem Mahallesi Acıbadem Caddesi 137

Zaloğlu Eczanesi Zeytinburnu

Seyit Nizam Mahallesi Seyitnizam Caddesi

Sultan Eczanesi Zeytinburnu

Yenidoğan Mahallesi 42/4. Sokak