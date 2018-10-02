Sahibinden en uygun satılık daireler arsalar nerede? İstanbul'da en uygun konut nereden alınır?

Sahibinden arsa, araba, daire almak isteyen vatandaşlar direk sahibiyle muhatap olup komisyonculara para vermek istemiyor. Bunun için sahibinden arsa, araba ya da daire almayı düşünen vatandaşlar ilanları verenlerin sahibinden mi olduğunu araştırıyor. Peki en uygun konut nereden alınır? İstanbul’da en ucuz daire fiyatları

İSTANBUL'DA EN UYGUN KONUT NEREDEN ALINIR?

İstanbul Avrupa yakasının gelişmekte olan ve son zamanlarda oldukça popüler hale gelen semtlerinden biri Beylikdüzü. Bu semtte inşa edilen birbirinden şık siteler, yeni apartmanlar ve daireler İstanbul’un diğer semtlerine göre oldukça ucuz fiyatları ile dikkat çekiyor. Beylikdüzü’nde satılık ev fiyatları 200.000 ile 400.000 TL arasında değişiyor.

Esenyurt satılık daire

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinin semtlerinden biriyken 2008 yılında Kıraç ile birleşerek ilçe haline gelen Esenyurt, konut projeleri açısından oldukça fazla alternatife sahip semtlerden bir diğeri. Esenyurt semtinde bulunan evler de İstanbul’un diğer bölgelerine göre oldukça ucuz. Esenyurt’ta satılık ev fiyatları ortalama 100.000 – 300.000 TL civarında.

Gaziosmanpaşa satılık konut

En fazla göç alan ilçelerden biri olan Gaziosmanpaşa, kentsel dönüşümün de etkisiyle son zamanlarda bir çok yeni konut seçeneği sunar hale geldi. Bugün uygun fiyatlar ile ev sahibi olmak isteyenlerin tercih edebileceği semtlerden bir diğeri olan Gaziosmanpaşa’da satılık ev fiyatları 150.000 ile 400.000 TL arasında değişiyor.

Silivri satılık daire fiyatları

İstanbul şehir merkezinin yaklaşık olarak 70 km batısında bulunan ilçe, doğusunda Büyükçekmece, batısında Marmara Ereğlisi ve Çorlu ile İstanbul’un en uçlarda yer alan ilçelerinden biri. Şehir merkezinin diğer semtlere nispeten daha uzak kaldığı bu ilçe doğal yaşam ve sakinlik isteyenler için eşsiz bir seçenek. Ev fiyatları ise Silivri’de oldukça uygun. Silivri’de satılık ev fiyatları ortalama 100.000 – 400.000 TL civarında.

En ucuz arsanın bulunduğu yerler

Avrupa bölgesinde arsa almayı düşünenlere önereceğimiz bölgelerin başında Silivri’nin Değirmenköy ile Çanta bölgesi ve Tekirdağ’ın kuzeyindeki İstanbul’a sınırındaki satışı yapılan araziler geliyor. Bu bölgelerde arsaların metrekaresi 30 ile 70 lira arasında değişiyor. Büyük arsalarda ise bu değer 27 liraya kadar düşüyor. Anadolu yakasında ise bu değerler 3 katına kadar çıkıyor.