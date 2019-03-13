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İBB Başkanı Mevlüt Uysal Konyalılarla bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, "aynı yörenin insanlarıyız" dediği Konyalılarla buluştu.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:56
İBB Başkanı Mevlüt Uysal Konyalılarla bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Büyükçekmece’de düzenlediği mitingin ardından 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına ara vermeden devam etti. Uysal akşam saatlerinde, KONSİAD Başkanı Kemal Çelik’in ev sahipliğinde Konyalı iş insanları ve Büyükçekmece’de oturan Konyalılarla, Konya mutfağının en güzel lezzetlerini sunan bir mekânda bir araya geldi.

Bugüne kadar yapılmayanları yapacağız

29 Aralık’ta Cumhur İttifakı’nın Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı olarak ilan edildikten sonra ilçeyi adım adım gezdiğini belirten Başkan Uysal, “Mademki bir yarışa aday olduk kazanacağız. Büyükçekmece’de bugüne kadar yapılmayanları yapacağız. Büyükçekmece’yi İstanbul’un, ülkemizin en güzel yaşanılabilir ilçelerinden birisi yapacağız. Bu konuda iddialıyız” diye konuştu.

Başakşehir’de 10 yıl önce belediye başkanı olduğunda, Başakşehir’in İstanbul’un dışında bir ilçe gibi göründüğünü ama yapılan çalışmalarla İstanbul’un en önemli ilçelerinden bir haline getirdiklerini anlatan Uysal, “Bizim Büyükçekmece’de belediyecilik adına yapacağımız hizmetler sadece çok güzel kaldırım, çok güzel yol, çok güzel cadde ve binalardan oluşmayacak. Kendi ülkemizin kültürünü, örfünü, adetini ve milli değerlerimizi koruyan bir ilçe olacak. Bunu inşallah hep beraber başaracağız” dedi.

“Büyükçekmece’nin her yerinde bu kadar ciddi hizmet eksiklikleri olduğunu tahmin etmezdim” diyen Başkan Uysal, “Türkoba Mahallesi’ni gezdikten sonra da, ‘İstanbul’da böyle bir mahalle mi var?’ dedim” ifadelerini kullandı. Uysal şöyle devam etti: “Sayın Belediye Başkanımızla Marmara Belediyeler Birliği’nde birlikte çalışıyoruz. Kendisiyle Marmara Belediyeler Birliği’ndeki konuşmalarımız, ikili diyaloglarımız gayet iyiydi. Ben Hasan Bey’i diğer CHP’li belediyelerden daha farklı, hizmette ayrım yapmayan ve hizmet konusunda hassas birisi olarak hayal ederdim. Büyükçekmece’yi gezmeye başladığımda Türkoba Mahallesi’ni görünce, ‘İstanbul’da böyle bir mahalle mi var dedim?’ Büyükşehir Belediye Başkanı olarak düşündüm ve ‘evet var’ dedim. Orası da Avcılar Yeşilkent. Başka bir yer yoktur herhalde.”

Mahalleler arasında ulaşım bile problem

Büyükçekmece’nin önemli problemlerinden birinin de mahalleler arası ulaşım sorunu olduğunu ifade eden Başkan Uysal konuşmasını şöyle sürdürdü: “Şunları bunları yapacağız demeye gerek yok. Her şey yapılmalı. Yani şunları bunları yapacağız demeye gerek yok. Büyükçekmece İstanbul’un coğrafi olarak en güzel ilçesi. Belki de Türkiye’de bu kadar güzel bir ilçe yok. Güzel denilen ilçelerin bile ya gölü vardır ya da sadece denizi. Ama Büyükçekmece’de her ikisi birden var. Bu kadar güzel bir ilçeye hizmetler gelmeyince mahallelerin birbiri ile irtibatı yok. Bir mahallede oturan kişi başka bir mahalleye veya ilçe merkezine gidip gelmeye kalkıştığı zaman Büyükçekmece’nin merkezine mi gider yoksa bir ilçeye mi gider? Herhalde Büyükçekmece’nin merkezine gitmez. Ancak resmi bir işi varsa gider. Mahalleler arasındaki ulaşımı sorununu çözmek zor bir şey değil. Belde belediyeleri kapatıldığında, imar planlarını masa üzerine serip mahallelerin birbiri ile olan irtibatı bir şekilde sağlanması gerekiyordu. Bu konu ile ilgili bir çalışma yapılmamış. Biz Büyükçekmece’yi İstanbul’un en güzel ilçesi yapacağız diyorsak önce kendi içerisinde mahallelerini birbiri ile ve merkezle bağlamamız gerekiyor. Büyükçekmece’de oturan bir kişinin misafiri geldiğinde, ‘gezmek için başka bir yere gitmeye ne gerek var?’ diyebilmeli.”

Cumhurbaşkanımız istanbul’u şaha kaldırdı

İstanbul’un bir dönem sahipsiz kaldığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanı olması ile şaha kalktığını kaydeden Uysal, “Marmara sahilleri perişandı. Haliç bataklık haline gelmişti. Çünkü İSKİ’nin arıtma kapasitesi ancak yüzde 9’du. Şimdi bu oran yüzde 99’a çıktı. Yüzde 1’lik kısım ise köylerdeki denize ulaşmayan atık sular. İSKİ Yönetim Kurulu Başkanı olarak da konuşuyorum; 10-15 yıl içerisinde İstanbul’un denizleri Ege ve Antalya sahilleri gibi olacak” dedi.

Büyükçekmece’de 25 yıllık hizmet gecikmesi var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Büyükçekmece’deki Salı günkü mitingde, ‘Burada 25 yıllık hizmet gecikmesi var’ sözünü hatırlatan Uysal konuşmasını şöyle tamamladı: “Büyükçekmecelilerin yüzde 80’ni Mevlüt Uysal seçilirse hizmet gelecek diyor. Aynı yörenin insanlarıyız. Ben Alanyalı sizler Konyalı. Hemşeri olarak ben oyumu verdim demek de yetmiyor. Herkese Mevlüt Uysal’ı kazandıralım demek gerekiyor. Kazandırmak için herkesten oy istemek gerekiyor. Sizlerden talebimiz bu. Cumhurbaşkanımız Büyükçekmece mitinginde, burada 25 yıllık hizmet gecikmesi olduğunu söyledi. Bizler burada seçildiğimizde Büyükşehirden, bakanlıklardan ve hükümetimizden, ‘bu projeleri hızlı yapmamız gerekiyor’ diyebileceğiz. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde sonra halkımız görev verirse İstanbul’da iş yapan en hızlı ilçe olacağız. Bu konuda rahat olun.”

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:56
  1. Konya
  2. Antalya
  3. Büyükçekmece
  4. mevlüt uysal
  5. AK Parti
  6. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

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